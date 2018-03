Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 18 ofiteri au intrat in sediul londonez al companiei Cambridge Analytica in jurul orei locale 20.00 (ora Romaniei, 22.00), vineri, la mai putin de o ora dupa ce Inalta Curte de la Londra a acordat vineri un mandat de perchezitie Comisiei pentru Informatii. Perchezitiile au durat sapte…

- Sediul companiei Cambridge Analytica a fost perchezitionat de ofiterii Comisiei britanice pentru Informatii, pe fondul acuzatiilor ca ar fi folosit in mod fraudulos date a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul postului BBC.

- Ofiteri ai Comisiei pentru Informatii au perchezitionat vineri seara sediul companiei de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca l-a ajutat pe presedintele Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016 folosind datele personale a milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora,…

- ​Autoritatea britanica de reglementare insarcinata cu protectia datelor efectueaza vineri seara o perchezitie la birourile londoneze ale societatii Cambridge Analytica, acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite Agerpres , care…

- Justitia britanica a autorizat vineri oficiul insarcinat cu protectia datelor cu caracter personal sa perchezitioneze serverele Cambridge Analytica, societate acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite AFP. Autoritatea…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Retelele sociale si platformele digitale trebuie sa garanteze ''o protectie totala a vietii private'' a cetatenilor, insista tarile Uniunii Europene in concluziile pe care urmeaza sa le adopte joi in cadrul unui summit la Bruxelles, in plin scandal privind folosirea datelor a milioane de utilizatori…

- Premierul britanic Theresa May le va cere liderilor Uniunii Europene sa expulzeze agenții ruși de informații din țarile lor, intr-o tentativa de a demantela rețeaua Kremlinului din Europa, potrivit The Guardian . Șefii de stat și de guvern din UE se reunesc astazi și maine in cadrul Consiliului European…

- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze, dupa scurgerea de informații. Intr-un interviu la postul american CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze in contextul scandalului privind scurgerea de informații. El a mai spus ca este deschis sa depuna marturie in fața senatului SUA. „Ceea ce incercam…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani, transmite AFP. In timpul unei prezentari care a avut…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ”E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și

- Cativa diplomati rusi impreuna cu familiile lor au parasit deja ambasada tarii lor de la Londra. Autoritatile din Marea Britanie au ordonat expulzarea a 23 de diplomati rusi ca urmare a otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, incident care a avut…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost chemat de membrii parlamentului din Marea Britanie sa prezinta informatii, dupa dezvaluirile legate de datele utilizate de Cambridge Analytica. Zuckerberg poate raspunde pana la data de 26 martie, potrivit The Guardian. 0 0 0 0 0 0

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Autoritatile insarcinate cu protectia datelor in statele Uniunii Europene s-au sesizat marti in cazul Cambridge Analytica, o companie de analiza de date care a lucrat pentru campania prezidentiala a lui Donald Trump in 2016 si este vizata de dezvaluiri privind folosirea, fara consimtamant, a datelor…

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Dezmintirile Rusiei cu privire la implicarea sa in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie sunt "din ce in ce mai absurde", a declarat luni seful diplomatiei britanice Boris Johnson, informeaza AFP. "Dezmintirile Rusiei sunt din ce in ce mai absurde", a afirmat Boris Johnson la sosirea sa la…

- Autoritatile britanice au declansat o investigatie pentru crima in cazul decesului omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, gasit mort in conditii suspecte intr-un apartament din Londra, informeaza BBC News.

- Concernul Unilever, grup cu 170.000 de angajati pe plan mondial, a anuntat ca renunta la sediul social din Londra si se mura cu totul la Rotterdam, miscarea fiind o lovitura pentru guvernul britanic care pregateste Brexit-ul. Grupul agro-alimentar si de cosmetice avea doua sedii sociale, unul in Marea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a condamnat miercuri utilizarea unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat al Romaniei, reactie legata de atacul comis la Salisbury, Marea Britanie, impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Condamn cu fermitate utilizarea unui agent…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un act ostil care este…

- Unilever va parasi sediul central din Marea Britanie, incat gigantul anglo-olandez din sectorul bunurilor de consum va ramane cu un singur sediu central in Olanda, potrivit Reuters. Un anunt formal va fi facut joi, incat board-ul companiei se va intalni astazi pentru a finaliza decizia.…

- Un rus care a cerut azil politic in Marea Britanie, gasit mort in casa lui din Londra. Rusul Nikolai Glushkov, care a cerut azil politic in Marea Britanie, dupa ce a fost condamnat pentru frauda, a fost gasit fara suflare in casa sa din Londra. Potrivit The Guardian, rusul in varsta de 68 de ani a fost…

- Autoritatile din Marea Britanie au refuzat in ultimele trei zile sa permita acces pe teritoriul sau unor activisti de extrema-dreapta, a declarat un oficial britanic, sub protectia anonimatului, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Un reprezentant al poliției antiteroriste britanice a confirmat, oficial, informația potrivit caruia spionul rus Serghei Skripal și fiica sa au fost victimele unui atac deliberat cu gaz iritant, scrie presa internaționala. In cadrul unei conferințe de presa, seful politiei antiteroriste Mark Rowley…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Patru atacuri teroriste ale extremei-drepte au fost dejucate anul trecut in Regatul Unit, a dezvaluit seful contraterorismului britanic, potrivit AFP. Mark Rowley, comisar-adjunct al Scotland Yard, a calificat amenintarea terorista de extrema-dreapta ca fiind "organizata" si "semnificativa",…

- Guvernul britanic a lansat un software despre care spune ca poate detecta cu acuratete si bloca orice continut jihadist de pe internet, scrie BBC, potrivit News.ro . Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a declarat ca este posibil ca softul sa fie obligatoriu pentru companiile de tehnologie. Rudd…

- Mai mulți cetațeni romani, lituanieni și bulgari au fost salvați de autoritațile britanice in urma unui raid la o plantație de flori. Polițiștii au descins dupa ce au primit informații ca la ferma mai mulți migranți ar fi exploatați prin munca. Aproximativ 200 de persoane, cetațeni romani, lituanieni…

- Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul romancei inchise pe nedrept in Marea Britanie , fiind notificata de autoritațile britanice cu privire la reținerea acesteia. Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul cetațeanului roman arestat inca din octombrie 2017, data la care a fost notificata…

- O echipa a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat o misiune la sediul Metrorex si a solicitat o serie de documente referitoare la proiectul Magistrala 5 de metrou, precizeaza conducerea companiei de transport cu metroul, in urma unei solicitari a AGERPRES. "Metrorex confirma ca o…

- Economia britanica va crește intr-un ritm incetinit dupa ieșirea țarii din UE, indiferent de acrodul pe care Londra il va negocia cu Bruxelles-ul dupa Brexit, arata documente guvernamentale, citate de BBC News. Potrivit documentelor citate, creșterea pe care economia Marii Britanii o va întregistra…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson, acuza Federatia Rusa ca incearca sa provoace daune economiei din Regatul Unit prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti". "De ce continua sa fotografieze si sa monitorizeze centrale electrice,…

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, joi, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia. La 20 decembrie 2017, Curtea de Justitie a Uniunii Europene…

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana Demographia International Housing Affordability, transmite Bloomberg. Studiul acopera pietele imobiliare…

- O tanara mireasa jihadista a fost arestata cand s-a intors in Marea Britanie cu copilul nascut intr-o tabara ISIS din Siria. Presa britanica spune ca aceasta este prima din ceea ce autoritațile se așteapta sa fie un aflux de jihadiști care se intorc in țara dupa infrangerea Statului Islamic. O femeie…

- In secolul trecut, cand oamenii de stiinta au inceput sa indice spre tigari sustinand ca acestea ar cauza cancer, industria tutunului a facut tot posibilul sa ii faca sa taca, recunoscand adevarul zeci de ani mai tarziu, sub mai presiuni legale, potrivit Wall Street Journal. Totul ar fi…

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pana la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducand la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Ryanair are 15 centre în…

- Premierul britanic Theresa May si presedintele francez Emmanuel Macron au incheiat un nou acord privind securitatea frontierei intre cele doua tari, Londra urmand sa plateasca mai mult Parisului pentru oprirea imigrantilor care incearca sa ajunga in Marea Britanie, informeaza postul France 24.

- Moartea lui Victor Spirescu, primul imigrant roman care a ajuns la Londra dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii, i-a luat prin surprindere si i-a marcat pe prietenii sai. Acestia au umplut retelele de socializare cu mesaje triste.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Carnea de pui vanduta in supermarketurile din Marea Britanie contine bacterii rezistente la unele dintre cele mai puternice antibiotice de pe piata. Este concluzia unui studiu realizat de ministerul Sanatatii de la Londra.

- O fregata britanica a fost trimisa sa escorteze nave de razboi rusesti luni in Canalul Manecii, a anuntat Ministerul Apararii de la Londra, adaugand ca acesta este cel mai recent semn al cresterii activitatii navale ruse langa apele britanice in perioada sarbatorilor de iarna, informeaza Reuters.…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent. Oamenii de stiinta de la King's College…