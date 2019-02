Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul de investigații Bellingcat dezvaluie adevarata identitate a celui de-al treilea agent rus banuit ca a fost implicat în otravirea spionului rus Sergei Skripal în Anglia, anul trecut. Astfel, potrivit site-ului, cel de-al treilea ofițer GRU, care opera la nivel internațional sub numele…

- Germania va investi în total 110 milioane de euro pâna în 2021 pentru a-si îmbunatati bazele militare din Lituania, a anuntat Ursula von der Leyen, ministrul Apararii, scrie Reuters. Germania coordoneaza peste 1.200 de soldati NATO din 10 tari,…

- "NATO nu are nicio intentie sa desfasoare noi arme nucleare in Europa", a declarat Stoltenberg intr-un interviu acordat din capitala Norvegiei. "Nu trebuie sa reflectam ceea ce face Rusia. Dar in acelasi timp trebuie sa ne asiguram ca mentinem o descurajare credibila si eficienta", a spus…

- Hackeri controlați cel mai probabil de Rusia și-au intensificat eforturile de a perturba alegerile prezidențiale care vor avea loc în Ucraina în luna martie, susține Serghei Demdiuk, șeful Serviciului ucrainean de Protecție Informatica. Demediuk a precizat, într-un…

- "Ne rezervam dreptul de a exercita represalii impotriva acestei actiuni ostile", a indicat Ministerul rus de Externe intr-un comunicat. Consiliul de ministri al UE a decis luni sa-i sanctioneze pe seful GRU, pe adjunctul sau si doi agenti considerati responsabili de otravirea lui Serghei Skripal…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Rusia a anuntat sambata ca dezmembrarea Tratatului privind Forțele Intermediare (INF) ar putea duce la o cursa a inarmarii și la o confruntare directa intre mai multe regiuni globale, dupa ce propunerea Moscovei a fost respinsa prin votul Organizației Națiunilor Unite, relateaza Reuters preluata…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca intenționeaza sa anexeze întreaga Ucraina și a facut apel cancelarului german Angela Merkel, în interviuri acordate publicațiilor din Germania, sa ofere asistența Kievului, relateaza Reuters. …