Stiri pe aceeasi tema

- Bundeswehr-ul a preluat marti conducerea Fortei NATO de reactie super-rapida, informeaza agentia germana de presa dpa, potrivit Agerpres.Potrivit Ministerului Apararii de la Berlin, fortele terestre ale asa-numitului "varf de lance" al aliantei militare pentru anul 2019 constau din aproximativ…

- Agricultura romaneasca a inregistrat in acest an cele mai bune rezultate din istorie, cu productii record la grau, porumb si floarea soarelui. Recolta totala de cereale obtinuta in 2018 - aproximativ 31 de milioane de tone - claseaza Romania pe locul trei in Uniunea Europeana (UE). Autoritatile…

- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea "Vestelor Galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti.

- Dupa o partida in care si-au dominat vizibil adversarele, reprezentantele Norvegiei, fetele antrenate de Ambros Martin au incheiat victorioase, la o diferenta semnificativa de puncte, meciul contra campioanei europene en-titre, disputat la Campionatul European din Franta. Gratie succesului obtinut miercuri…

- Marea Unire e un proces istoric care nu a inceput nici in 1914, nici in 1848, ci este un deziderat de secole al poporului nostru, a declarat Adrian Badea, presedintele Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania (AOSR), la dezbaterea intitulata ''Scoala, Biserica, Armata - institutii cu rol fundamental…

- Militari israelieni au impuscat mortal un student si au ranit alti trei palestinieni in cursul unei razii ce a avut loc miercuri intr-un sat din Cisiordania ocupata, a indicat un oficial palestinian din domeniul medical, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. Armata israeliana a afirmat…

- A inceput vaccinarea contra gripei sezoniere. Autoritațile anunța ca au fost procurate 30 de mii de doze de vaccin produse in Franța, iar in perioada urmatoare in țara urmeaza sa mai ajunga alte 130 de mii de doze, donate de catre Centrul de Vaccinari Echitate din SUA. Conform datelor Agenției Naționale…

- Parisul a decis construirea unui gard de-a lungul granitei cu Belgia pentru a impiedica raspandirea pestei porcine africane. Autoritatile franceze au intrat in alerta dupa ce virusul a fost detectat la mai multi porci mistreti din Belgia in ultima luna, la doar cativa kilometri de granita comuna. In…