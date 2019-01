Autoritatile au stabilit ca o familie de la oras cu doi adulti si doi copii poate trai "rezonabil" cu 2.600 lei pe luna

Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca nivelul a fost stabilit pe baza unui studiu realizat de Ministerul Muncii, Academia Romana, Comisia Naționala de Prognoza, Institutul Național de Cercetare Științifica in Domeniul Muncii și Protecției Sociale și ANPC, potrivit Hotnews.ro. „Valoarea coșului minim lunar de consum reprezinta…

- Syndex, Institutul de Cercetare a Calitații Vieții impreuna cu Fundația Friedrich Ebert Stifung au derulat o cercetare la nivel național pentru fundamentarea unui coș minim de consum pentru un trai decent in Romania. Valoarea coșului de consum pentru un trai ...

- Valoarea coșului de consum pentru un trai decent este de 6.762 lei pe luna pentru o familie de doi adulți și doi copii, in mediul urban, luand in calcul ca unul dintre copii are 12-14 ani, iar celalalt 8-10 ani, releva datele unui studiu Syndex, Institutul de Cercetare a Calitații Vieții impreuna cu…