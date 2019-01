Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial indonezian a anuntat luni ca autoritatile au descoperit cea de-a doua cutie neagra, inregistratorul de voce din cabina de pilotaj, a avionului Lion Air prabusit in mare pe 29 octombrie 2018, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Avertismentul are la baza ultimile informații aparute in urma investigațiilor tragediei in care a fost implicat un Boeing 737 al companiei indoneziene Lion Air. The Wall Street Journal scrie ca autoritațile aviatice americane vor trimite și o serie de avertismente de securitate legate de proble…

- Anchetatorii au preluat datele orare de la recorderul de zbor al avionului Lion Air care s-a prabușit in mod misterios și a ucis 189 de persoane. Autoritațile indoneziene au extins cautarea victimelor și a resturilor pe mare, dupa ce timp de 69 de ore s-a așteptat descarcarea datelor. Autoritațile au…

- Cutia neagra a zborului Lion Air JT 610 a fost recuperata de scafandri pe coasta Indoneziei, scrie BBC. Avionul, care avea la bord 189 de persoane, s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, luni. Aeronava s-a prabusit in Marea Java si nu au existat...

- Avionul companiei indoneziene low-cost Lion Air s-a prabusit in mare la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta si avea 189 de persoane la bord, au anuntat Ministerul Transporturilor si salvatorii, citati de AFP, Reuters si DPA. UPDATE: Nu sunt semne ca ar exista supravietuitori…

- Cel putin 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, au informat mai multi oficiali indonezieni, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un purtator de cuvant al agentiei indoneziene…

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in Marea Java, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

