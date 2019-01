Autoritățile au folosit gaze lacrimogene mpotriva protestarilor de la Atena Autoritațile din Grecia au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea care s-a adunat din nou pentru a protesta în fața Parlamentului de la Atena, pe fondul acordului privind schimbarea numelui Macedoniei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Mai multe persoane au participat la manifestațiile din fața Parlamentului, strigând "tradatorii", în contextul în care parlamentarii dezbat ratificarea acordului cu Macedonia. Parlamentul grec a decis joi sa amâne ratificarea acordului privind schimbarea numelui Macedoniei pâna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

