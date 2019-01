Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Grecia au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea care s-a adunat din nou pentru a protesta în fața Parlamentului de la Atena, pe fondul acordului privind schimbarea numelui Macedoniei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Mai multe persoane au…

- Zeci de mii de persoane s-au adunat duminica in centrul Atenei pentru a protesta impotriva acordului privind noul nume al Macedoniei, pe care parlamentul elen ar urma sa il ratifice in curand, relateaza AFP. Au avut loc cateva ciocniri intre politisti si circa 30 de manifestanti nationalisti…

- Ministrul grec al Apararii, Panos Kammenos, a demisionat duminica in semn de protest fata de o intelegere facuta intre Atena si Skopje, privind schimbarea denumirii Macedoniei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia greaca a folosit gaze lacrimogene joi la Atena impotriva unui grup de protestatari care demonstrau contra vizitei cancelarului german Angela Merkel pentru a-i opri sa ajunga la sediul guvernului, informeaza dpa. Demonstrantii au scandat sloganuri acuzand-o pe Merkel pentru dificultatile…

- Autoritatile americane au folosit gaze lacrimogene pentru a impiedica aproximativ 150 de migranti care se adunasera de-a lungul unei portiuni a zidului de frontiera din orasul mexican Tijuana pentru a incerca sa treaca in Statele Unite, relateaza Associated Press.