Expertii in economie au criticat calculul facut de autoritati, care sustin ca in Romania o familie cu doi copii poate trai rezonabil la oras cu 2.600 de lei. Specialistii spun ca aceasta valoare a cosului minim este nerealista, iar romanii le dau dreptate. Inclusiv seful Institutului de Cercetare a Calitatii Vietii – institutie care a furnizat datele pe baza carora s-au facut aceste calcule – bate acum in retragere. Valoarea cosului minim a fost stabilita de Comisia de Insolvența la Nivel Central, o institutie a statului, pe baza unui studiu facut de specialisti de la Ministerul Muncii, Academia…