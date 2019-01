Stiri pe aceeasi tema

- O masina-capcana a explodat sambata seara in orasul Londonderry din Irlanda de Nord. Automobilul aruncat in aer era parcat in mijlocul unei strazi in apropiere de o judecatorie. Victime nu au fost inregistrate.

- Un vehicul a explodat sambata seara in apropierea unei Curti de Justitie din orasul Londonderry din Irlanda de Nord, au anuntat autoritatile, mentionand ca nicio persoana nu a fost ranita, dar zona a fost evacuata ca masura de precautie, relateaza BBC.

- Momente de anica pentru sute de trecatori dupa ce o mașina a explodat luni seara! Mai bine de 40 de persoane au fost ranite! Echipajele de salvare s-au deplasat imediat la fața locului! Ce s-a intamplat

- Autoritatile turce au arestat vineri peste 60 de persoane banuite ca ar fi avut legaturi cu gruparea terorista Statul Islamic (SI), a anuntat presa din Turcia, informeaza AFP. Parchetul din Ankara a...

- Autoritatile canadiene au arestat-o in Vancouver pe Meng Wanzhou, directorul financiar al companiei Huawei, aceasta urmand sa fie extradata in Statele Unite, au transmis reprezentantii Departamentului de Justitie din Canada, relateaza CNN.

- Autoritatile turce au arestat sau cautau peste 250 de persoane suspectate ca ar avea legatura cu predicatorul Fethullah Gulen, acuzat de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan de orchestrarea tentativei de puci in 2016, acuzatie pe care acesta o neaga, informeaza AFP preluata de Agerpres. In…

- Barbatul din Braila care a injunghiat un barbat si apoi a lovit in mod intentionat cu masina noua persoane a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luata, luni seara, de Tribunalul Braila, tanarul fiind acuzat de tentativa de omor calificat si talharie calificata.

- Autoritatile israeliene au arestat luni sase persoane suspectate de contrabanda cu cantitati mari de diamante in tara timp de mai multi ani, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Autoritatea fiscala si politia din Israel au declarat ca fiecare dintre suspecti a avut un rol in a complota,…