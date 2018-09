Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia urmeaza sa analizeze mai multe decizii controversate privind protectia copilului in care a fost implicat un expert condamnat la inchisoare pentru descarcarea a sute de imagini cu copii abuzati, scrie News.ro, potrivit Digi24.ro.

- El a fost condamnat la doi ani de inchisoare de catre un tribunal din Oslo in aprilie 2018. Decizia de a reanaliza cazurile a fost luata dupa o investigatie BBC. O familie si-a primit deja inapoi copiii, care fusesera luati de acasa la recomandarea psihiatrului condamnat. Agentia de protectie a copilului…

- CHIȘINAU, 24 aug –Sputnik. Reprezentanții politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreana, Cristina Lesnic si Vitalii Ignatiev, au avut o noua întrevedere, la care au participat și grupurile de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii…

- Institutul Național al Patrimoniului face o analiza in ceea ce priveste inverzirea scaunelor din Aleea Scaunelor, opera realizata de sculptorul Contantin Brancusi la Targu Jiu. Acestea sunt acoperite de muschi si licheni si au un aspect verzui. Autoritatile locale au ...

- Autoritatile norvegiene i-au indemnat pe conducatorii de automobile sa dea dovada de vigilenta pe sosele din cauza renilor care, in urma valului de caldura din nordul tarii, se refugiaza in numar mare i...

- Un copil in varsta de 10 ani din Iași, a fost ținut in lanțuri de parinți. Reprezentantii Directiei de Protectia Copilului si cei ai politiei locale au demarat o ancheta, in acest caz. Copilul, cu nevoi speciale, a fost descoperit in cartierul Cicoarei.

- Numeroase sate de pe teritoriul Suediei au fost evacuate in noaptea de miercuri spre joi, iar altele au fost in pericol de a fi cuprinse de flacari, in conditiile in care autoritatile se lupta sa stinga peste 40 de incendii forestiere provocate de temperaturile ridicate, informeaza DPA. In urma solicitarii…

- Situație disperata pentru o romanca din Norvegia. Autoritațile i-au luat cele doua fete, de 5 și 6 ani, pentru ca le-ar fi batut. Femeia spune ca nu le-a agresat niciodata și, mai mult decat atat, copiii i-au fost luati fara a primi vreo explicație oficiala.