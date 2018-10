Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile federale din SUA incearca sa dea de urma unui pachet suspect despre care se crede ca era adresat fostului vicepreședinte Joe Biden, a declarat un oficial american, informeaza site-ul agenției Reuters.

- Autoritatile americane au interceptat dispozitive destinate Casei Albe, fostului presedinte Barack Obama si rivalei democrate infrante de Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 Hillary Clinton, relateaza CNN, informeaza News.ro.Un pachet suspect continand un dispozitiv exploziv improvizat…

- Autoritatile municipale din capitala turca, Ankara, au redenumit strada pe care se afla sediul ambasadei SUA in 'Malcolm X', dupa numele preotului musulman american de culoare, informeaza duminica agentia Reuters. Decizia coincide cu o perioada de tensiuni in relatiile turco-americane - atenuate…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China s-a agravat marti, dupa ce Beijingul a anuntat tarife pentru marfuri americane in valoare de 60 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Decizia vine ca reacţie la tarifele introduse de preşedintele american Donald Trump pentru produse chinezeşti…

- Procurorii britanici au anuntat miercuri ca detin dovezi suficiente pentru a pune sub acuzare doi cetateni rusi pentru conspiratie in vederea otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, in luna martie, in sud-vestul Angliei, transmite Reuters. Pe numele celor…

- Un barbat din New York, banuit ca ar fi fost gardian nazist la un lagar din Polonia, a fost arestat de autoritatile de imigrare americane si expulzat in Germania, a anuntat marti Casa Alba, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Actionand in baza unui ordin de expulzare din 2004, Serviciul…

- Rusia acuza Statele Unite ca folosesc tactici „apropiate torturii“ in cazul Mariei Butina, o femeie despre care autoritatile americane sustin ca este agent al guvernului rus, scrie Reuters.