- Cel putin 7 persoane au murit si alte 3 au fost ranite dupa ce, duminica, un avion de mici dimensiuni s-a prabusit deasupra unui cartier din orasul Popayan situat in sud-estul Columbiei, conform informatiilor furnizate de pompieri, transmite AFP. "Noua persoane se aflau la bordul avionului,…

- Bucuresti-Timisoara a fost cea mai aglomerata ruta interna în primul semestru al acestui an, aproape 220.000 de pasageri alegând sa calatoreasca din Capitala spre orasul de pe Bega devansând astfel ruta Cluj - București, conform unei analize facute de Ziarul Financiar. Aceasta…

- Autoritatile americane au anuntat joi ca vor dezvalui identitatea mult timp pastrata in secret a unei persoane suspectate ca ar fi dat ordin pentru ca doi responsabili sauditi sa ajute membrii comandoului...

- Aceasta este si singura ruta interna unde gradul de ocupare sare de 100 de pasageri pe zbor. Spre Timisoara zboara companiile Ryanair si Tarom, cea din urma folosind pe aceasta ruta aeronave ATR cu 48 si circa 70 de locuri. In plus, Tarom opereaza zboruri pe aceasta ruta si cu aeronavele Boeing cu 160…

- Boeing a avertizat ca ar trebui sa opreasca producția avionului 737 Max daca acesta va mai fi meținut la sol, in condițiile in care compania a suferit cele mai mari pierderi trimestriale inregistrate vreodata, de 3,4 miliarde dolari. In cazul in care autoritațile de reglementare din lume vor…

- Un canadian, care si-a pierdut familia in urma prabusirii unui Boeing 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, a acuzat miercuri constructorul american ca a incercat sa oculteze defectele avionului, informeaza joi AFP si Agerpres. Paul Njoroge si-a pierdut sotia, cei trei copii si soacra atunci cand…

- Boeing a promis miercuri 100 de milioane de dolari pentru a ajuta familiile afectate de accidentele fatale a doua avioane 737 MAX din Indonezia si Etiopia. Plata, care va fi facuta pe parcursul mai multor ani, este independenta de procesele intentate de familiile celor 346 de oameni care au…