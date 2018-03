Stiri pe aceeasi tema

- Facebook, achetata in SUA. Acțiunile la bursa ale rețelei sociale au scazut cu peste 5%. Comisia Federala pentru Comerț (FTC) a confirmat ca a deschis o ancheta privind practicile Facebook. Intr-un comunicat de presa, FTC arata ca ia ”in serios” relatarile recente de presa in privina scurgerii de date…

- Dupa recentul scandal în care sunt implicate companiile Facebook si Cambridge Analytica, un nou studiu arata cât sunt de valoroase, de fapt, datele noaste personale.Astfel, pe "dark web" (internetul ascuns, folosit de gruparile de infractori), parola si numele de user…

- Mark Zuckerberg a anuntat saptamana aceasta mai multe masuri pe care Gacebook le va face dupa scandalul Cambridge Analytica referitor la aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, pentru a preveni eventuale abuzuri. Masurile anunțate: Toate aplicatiile care strang date…

- Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa fie mai atenti cu privire la drepturile de acces pe care le acorda acestora. Astfel, s-a confirmat, inca o data, in ce masura incalca Facebook intimitatea utilizatorilor sai. In pagina de setari…

- Co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, le-a cerut scuze utilizatorilor britanici pentru scurgerea de date din scandalul Cambridge Analytica, intr-un articol publicitar care a aparut duminica in mai multe ziare britanice, scrie Politico, citat de News.ro. “Este posibil sa fi auzit de ...

- Facebook a pierdut atat la nivel de imagine, cat și evaluare pe bursa in scandalul pornit de la Cambridge Analytica. Dezvaluirile au ajuns și la PSD. Cambridge Analytica e compania care ar fi folosit informații colectate de pe Facebook in campanii electorale. Datele au ajutat compania sa livreze reclame…

- Investigatorii autoritatii britanice de reglementare insarcinata cu protectia datelor au perchezitionat timp de sapte ore sediul din Londra al societatii Cambridge Analytica, acuzata ca a obtinut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fara a avea consimtamantul acestora,…

- Investigatorii autoritatii britanice de reglementare insarcinata cu protectia datelor au perchezitionat timp de sapte ore sediul din Londra al societatii Cambridge Analytica, acuzata ca a obtinut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fara a avea consimtamantul acestora,…

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- Justitia britanica a autorizat vineri oficiul insarcinat cu protectia datelor cu caracter personal sa perchezitioneze serverele Cambridge Analytica, societate acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite AFP. Autoritatea…

- Commerzbank, a doua cea mai mare banca din Germania, si-a suspendat reclamele de pe Facebook pe o perioada nedeterminata in urma scurgerii masive de date, conform informatiilor furnizate de seful departamentului de strategie a brandului pentru cotidianul Handelsblatt, scrie Reuters.

- Scandalul dintre ”Cambridge Analytica” și ”Facebook” a determinat numeroși utilizatori ai rețelei de socializare sa-și inchida conturile. Totuși, nu trebuie sa iei aceasta masura drastica pentru a-ți proteja datele, intrucat poți opta pentru cateva trucuri ce te pot ajuta sa ai grija de informațiile…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Mozilla a anunțat miercuri ca suspenda publicitatea pe platforma social media Facebook, in urma scandalului legat de confidențialitatea datelor și Cambridge Analytica, scrie Reuters. Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces…

- Facebook nu a facut niciodata o prioritate din confidențialitatea datelor utilizatorilor - aceste date reprezinta motorul de creștere al companiei. Dezvaluirile recente din scandalul Cambridge Analytica au dat insa naștere unui nou val, cel al persoanelor care inca spera ca pot ține sub control „viața”…

- Grupul britanic Massive Attack si-a închis pagina de Facebook, miercuri, în contextul scandalului generat de Cambridge Analytica, societate care a fost acuzata ca a cules - în mod ilegal - datele a 50 de milioane de utilizatori ai platformei de

- Facebook este investigata in Statele Unite de Comisia Federala pentru Comert (FTC) si sase comisii importante din Congres in legatura cu modul in care datele personale a 50 de milioane de utilizatori au fost obtinute de firma de analiza a datelor Cambridge Analytica, care a contribuit la alegerea…

- Grupul britanic Massive Attack si-a inchis pagina de Facebook, miercuri, in contextul scandalului generat de Cambridge Analytica, societate care a fost acuzata ca a cules - in mod ilegal - datele a 50 de milioane de utilizatori ai platformei de socializare, scrie NEWS.RO.Citeste si: Comisia…

- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze, dupa scurgerea de informații. Intr-un interviu la postul american CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze in contextul scandalului privind scurgerea de informații. El a mai spus ca este deschis sa depuna marturie in fața senatului SUA. „Ceea ce incercam…

- Mark Zuckerberg s a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr o postare publica pe pagina personala de Facebook citata de Antena3.ro. Mark Zuckerberg a anuntat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situatiile de acest gen sa nu…

- Moldoveanul Alexandr Kogan se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Pare sa fie personajul-cheie al acestui scandal. Potrivit The Observer, Aleksandr Kogan, avea legaturi cu universitatea de stat din Sankt Petersburg implicit cu Kremlinul.

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- La inchiderea de vineri, 16 martie, pretul unei actiuni la Facebook era de 185,09 dolari, iar in urma dezvaluirilor fostului angajat al Cambridge Analytica, acestea practic au plonjat, pana la inchiderea de marti inregistrand o scadere de mai bine de 9 procente, prin aceasta valoarea companiei…

- Specialistul in colectarea si prelucrarea datelor Aleksandr Kogan, care a pus la punct o aplicatie speciala pentru colectarea datelor utilizatorilor de Facebook si a transmis informatiile companiei Cambridge Analytica, implicata in campania lui Donald Trump pentru prezidentiale, acuza compania fondata…

- FACEBOOK. Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie

- Aleksandr Kogan, cercetatorul nascut in R Moldova si celebru pentru ca a creat aplicatia psihologica prin care Cambridge Analytica a extras ilegal date despre 50 de milioane de useri, a declarat pentru BBC ca este invinuit pe nedrept. "Cred ca sunt folosit ca tap ispasitor atat de catre Cambridge Analytica…

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata in…

- Firma de analiza a datelor si consultanta Cambridge Analytica l-a suspendat marti pe directorul general Alexander Nix pe durata unei anchete independente privind o emisiune a postului de televiziune Channel 4. Nix a fost inregistrat pe ascuns cand se lauda ca a mituit si a instigat la infractiuni pentru…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o ancheta privind Facebook, care ar putea primi o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50...

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Firma de analiza a datelor si consultanta Cambridge Analytica l-a suspendat marti pe directorul general Alexander Nix pe durata unei anchete independente privind o emisiune a postului de televiziune Channel 4, informeaza DPA. Nix a fost inregistrat pe ascuns cand se lauda ca a mituit si a instigat la…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Autoritatile insarcinate cu protectia datelor in statele Uniunii Europene s-au sesizat marti in cazul Cambridge Analytica, o companie de analiza de date care a lucrat pentru campania prezidentiala a lui Donald Trump in 2016 si este vizata de dezvaluiri privind folosirea, fara consimtamant, a datelor…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- Romanii au fost in ultima perioada victimele unei noi inșelatorii care s-a viralizat pe Facebook. Este vorba de un concurs unde oamenii ar trebui, teoretic sa caștige un iPhone X in schimbul unor date personale.

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor, relateaza…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare...

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…