Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au amanat pentru ianuarie majorarea accizelor la tigarete Foto: Arhiva. Autoritatile au amânat pentru ianuarie, anul viitor, majorarea accizelor la tigarete prevazuta initial pentru luna septembrie a acestui an, reiese dintr-un proiect de modificare a Codului Fiscal, publicat de…

- Autoritatile egiptene au decis sa permita accesul turistic in doua piramide aflate la sud de Cairo, pentru prima oara din 1965 si pana in prezent, dupa ce s-au incheiat lucrarile de restaurare ale acestor monumente antice, conform unui comunicat al Ministerului pentru Antichitati, informeaza duminica…

- Autoritatile egiptene au decis sa permita accesul turistic in doua piramide aflate la sud de Cairo, pentru prima oara din 1965 si pana in prezent, dupa ce s-au incheiat lucrarile de restaurare ale acestor monumente antice, conform unui comunicat al Ministerului pentru Antichitati, informeaza duminica…

- Un alt cetatean canadian a fost arestat in China, a informat sambata ministerul afacerilor externe de la Ottawa, care nu a precizat insa motivele retinerii, informeaza AFP. "Afacerile globale (din cadrul ministerului) sunt la curent cu arestarea unui cetatean canadian la Yantai in China",…

- Potrivit tabloidului britanic, fostul sef al diplomatiei britanice, in prezent favorit la postul de prim-ministru, a declarat ca francezii se comporta ca niste ''prostanaci'' in privinta Brexitului, comentariu care urma sa apara intr-un documentar al BBC. Ministerul de Externe britanic a cerut…

- N.D. Pastrand traditia, autoritatile locale din Ploiesti organizeaza si in acest an manifestari prin care este marcata Ziua Drapelului National. Potrivit tipicului acestor actiuni, pregatirile au inceput ieri si se vor incheia astazi, in jurul pranzului. Astfel, ieri de dimineata, in sunet de goarna,…

- O luare de ostatici s-a produs marti seara la Penitenciarul Conde-sur-Sarthe, situat in nord-estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul BFMTV si de cotidianul Le Figaro potrivit mediafax.Un detinut a luat ostatici doi gardieni in Penitenciarul Conde-sur-Sarthe,…

- Cel puțin 38 de persoane au fost ranite in urma exploziei care s-a produs sambata la o fabrica de explozibili din localitatea Dzerzhinsk, aflat in Rusia centrala, au informat surse din cadrul Ministerului rus al Sanatații, relateaza agenția Dpa potrivit news.ro.Autoritațile locale au declarat…