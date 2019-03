Autorități: Sunt elevi care consumă droguri în majoritatea liceelor "In 2019, comparativ cu anii trecuti, la nivelul judetului, numarul consumatorilor de droguri se incadreaza in aceeasi marja. Nu putem spune nici ca a crescut, nici ca a scazut, ci a ramas cam la acelasi nivel. Exista elevi in majoritatea liceelor din judet care consuma droguri", a afirmat comisar sef de politie Aurelian Vieru, pentru Agerpres. Cu toate acestea, autoritațile susțin ca numarul consumatorilor de droguri a ramas constant in 2019 fata de anii anteriori, in Caras-Severin. Potrivit acestuia, cele mai consumate droguri, in Caras-Severin, sunt canabisul si etnobotanicele.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ un sfert din locurile de cazare cu plata la pensiuni, hoteluri și case de oaspeți din județul Harghita nu sunt inca ocupate in perioada in care Papa Francisc se va afla in vizita in județul Harghita. Aceste date reies dintr-un studiu efectuat in acest sens de Asociația de Dezvoltare…

- Numarul consumatorilor de droguri a ramas constant in 2019 fata de anii anteriori, in Caras-Severin, acestia existand in majoritatea liceelor din judet, a declarat miercuri, intr-o sedinta a Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, coordonatorul Centrului de Prevenire,…

- Delgaz Grid este distribuitorul licențiat de gaze naturale in 20 de judete din partea de nord a Romaniei (Cluj, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Salaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consumatorii romani nu au mai redobandit, in 2018, increderea in economie pe care au avut-o in anul anterior, devenind reticenti pe fondul tensiunilor de pe piata monetara (cresterea ROBOR) si al situatiei economice incerte, releva un studiu al firmei de cercetare si analiza - GfK privind increderea…

- Traficantul de droguri a fost dat de gol de patru tineri din Galati, surprinsi de politistii de frontiera din Iasi cu peste 100 de grame de marijuana si 50 de grame de hasis in masina. La perchezitia domiciliara, oamenii legii au gasit mai multe doze de droguri care erau pregatite pentru valorificare.

- Prevenirea consumului ilicit de droguri insumeaza totalitatea activitatilor desfasurate de institutiile abilitate, in scopul intarzierii debutului consumului de substante interzise, a evitarii acestuia si a trecerii la un tipar de consum cu risc crescut, in contextul general al promovarii unui stil…

- Nesupravegherea copiilor de catre parinti, destramarea familiilor si curiozitatea adolescentilor sunt principalele cauze ale consumului de droguri in randul tinerilor din judetele Vaslui si Iasi. Declaratia a fost facuta de inspectorul principal de politie, Marius Manea, director al Centrului de Prevenire…

- Ghinion pentru trei romani traficanți de marijuana, care au fost prinși de polițiști in Spania, dupa ce s-au trezit blocați in trafic pe autostrada, din cauza unui accident provocat de alți traficanți de droguri pe autostrada AP-7, langa Marbella O barca cu motor folosita la transportul de droguri a…