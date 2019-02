Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei reclamatii, Auchan recheama articolul urmator: „Pouce File de somon afumat” 100g, cod EAN : 5949084000153, produs in 10.01.2019, exp 23.02.2019, scrie intr-un anunt al Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). „In urma analizelor efectuate s-a detectat…

- În urma unei reclamații, Auchan recheama articolul urmator: „Pouce File de somon afumat” 100g, cod EAN : 5949084000153, produs în 10.01.2019, exp 23.02.2019, scrie într-un anunț al Autoritații Naționale Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „În…

- In urma unei reclamatii, Auchan recheama articolul urmator: „Pouce File de somon afumat” 100g, cod EAN : 5949084000153, produs in 10.01.2019, exp 23.02.2019, scrie intr-un anunt al Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). „In urma analizelor efectuate s-a detectat…

- Produs alimentar contaminat la Auchan. Apel catre clienți: ”Nu-l consumați!”. Un lot de file de somon afumat contaminat cu Listeria este retras de compania Auchan, care solicita celor care au cumparat produsul sa nu il consume si sa il returneze, urmand sa isi primeasca banii inapoi. ”In urma unui control…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA - anunta retragerea de la vanzare a unui lot de file de somon afumat contaminat cu Listeria si le recomanda celor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Agriculturii vrea sa legifereze printr-o Lege a Laptelui modul in care consumatorii sunt informati corect in privinta conformitatii produselor alimentare ce au in compozitie produse lactate, intrucat controalele realizate anul trecut au scos la iveala ca 74% din agentii economici controlati…

- Economia romaneasca nu va mai crește la fel de mult in 2019 așa cum a fost la inceputul acestui an. Aceasta este concluzia patronilor de societați comerciale, cuantificata in cadrul sondajului periodic referitor la noi angajari de personal realizat de ManpowerGroup. Optimismul in domeniu lasa…

- Gabriel Gradinescu a fost ales, marti, in functia de vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiare (ASF), responsabil cu piata de capital. Acesta a primit 28 de voturi, alte 20 de voturi au fost contra si unul dintre membrii comisiilor s-a abtinut.