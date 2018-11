Stiri pe aceeasi tema

- Adina Valean a zis ca ”mai vrea sa faca și altceva”. A mai spus ca a petrecut multi ani la Bruxelles și vrea sa faca altceva. Intrebata daca vizeaza o candidatura in Parlamentul Romaniei, Adina Valeana spus: ”Vom vedea”. Activitate in Parlamentul European Adina Ioana Valean este, din…

- EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURARILOR IN PRIMELE ȘASE LUNI ALE ANULUI 2018 Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in primul semestru al anului 2018, prime brute in valoare de 5,04 miliarde lei, din care 79% reprezinta prime brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prezinta evoluția pieței asigurarilor și situația petițiilor inregistrate la Autoritate in primul semestru al anului 2018. EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURARILOR IN PRIMELE ȘASE LUNI ALE ANULUI 2018 Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris,…

- Astazi, Statele Unite ale Americii comemoreaza 17 ani de la cea mai neagra zi din istoria contemporana. Mii de oameni se vor aduna la New York City, Washington D.C. si in Pennsylvania pentru a le aduce un omagiu...

- Hackerul cunoscut ca Guccifer, care a spart conturile de e-mail ale familiei Bush, va fi extradat in Statele Unite ale Americii dupa ce va termina de ispasit pedeapsa pe care o are in Romania, a decis, luni, Curtea de Apel Alba Iulia. Hotararea nu e definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Senatorul John McCain, pilot torturat in timpul Razboiului din Vietnam, candidat la Casa Alba si figura nonconformista a politicii americane, a murit sambata la varsta de 81 de ani, ca urmare a unui cancer cerebral, comenteaza AFP, conform agerpres.ro. Biroul senatorului republican a anuntat…

- Jorge a primit o veste care l-a luat prin surprindere de la fosta lui sotie, Alina Laufer. Blonda s-a stabilit in Statele Unite ale Americii cu actualul ei sot, politicianul Ilan Laufer, destinatie unde va pleca luna viitoare si fiica ei Karina, pe care o are din mariajul cu artistul. Alina…

- 1. JURNAL ARADEAN. D-le deputat, ca președinte al Comisiei de Aparare din cadrul Camerei Deputaților, ați insistat in mai multe randuri asupra conceptului de diplomație parlamentara, ca factor in definirea politicii externe a unui stat. Știm ca dumneavoastra, in calitatea pe care o aveți, ați avut…