Autoritatea Palestiniana, condusa de presedintele Mahmoud Abbas, va refuza, de la sfarsitul lui ianuarie, ajutoarele pe care guvernul american inca i le furnizeaza, in scopul de a nu se expune unor plangeri in SUA pentru finantarea terorismului, a indicat marti un responsabil palestinian, relateaza AFP.



Aceasta decizie este motivata de adoptarea in SUA in 2018 a documentului intitulat ''Anti-Terrorism Clarification Act'' (ATCA), ce ii autorizeaza pe cetatenii americani sa urmareasca in justitie, pentru fapte de terorism, guverne straine care beneficiaza de ajutor…