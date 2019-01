Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Palestiniana (AP) a anuntat duminica retragerea personalului de la punctul de trecere a frontierei dintre Gaza si Egipt. Masura a blocat practic principalul punct de iesire din Fasia Gaza, transmite Reuters, relateaza Agerpres.AP, condusa de presedintele Mahmoud Abbas, si-a motivat…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a afirmat sambata ca are intentia de a dizolva parlamentul palestinian controlat de rivalii sai, islamistii din miscarea Hamas, care este inactiv de mai multi ani, pentru a respecta o decizie a Curtii constitutionale, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Ismail Haniyeh, liderul organizației islamiste Hamas, un oponent al cooperarii cu Israelul, l-ar invinge pe actualul președinte palestinian Mahmoud Abbas in cazul organizarii de alegeri pentru conducerea Autoritații Palestiniene, potrivit unui sondaj de opinie, citat de Times of Israel, conform Agerpres.…

- Miscarea islamista Hamas manifesta disponibilitatea de a implementa un acord de reconciliere cu Autoritatea Palestiniana prin care va ceda controlul asupra Fasiei Gaza unui guvern de uniune nationala, afirma surse citate de cotidianul libanez Al-Mayadeen, conform mediafax. Surse politice din…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, si-a anuntat miercuri demisia din functia detinuta in guvernul coalitiei conservatoare conduse de Benjamin Netanyahu, in semn de protest fata de armistitiul din Fasia Gaza, relateaza Reuters si AFP. Cand si-a anuntat demisia, care isi face efectul…

- Fortele israeliene au ucis cel putin sase palestinieni in Fasia Gaza duminica intr-un raid sub acoperire care a vizat un comandament al gruparii Hamas, iar mai multe atacuri anti-aeriene au asigurat intoarcerea trupelor in Israel cu masina, a anuntat Hamas, relateaza Reuters.

- Ministerul nu le-a furnizat identitatea, subliniind numai ca acesti trei palestinieni, ale caror trupuri au fost transportate la un spital din Gaza, "par a fi minori".Armata israeliana a afirmat ca a efectuat un raid aerian impotriva a trei palestinieni care s-au apropiat de gardul de securitate…

- Israelul a distrus joi un tunel care ajungea din Fasia Gaza pana pe teritoriul Israelului, despre care sustine ca a fost sapat de gruparea palestiniana Hamas in scopul de a comite atacuri, relateaza Reuters. Hamas, care a luptat in trei razboaie cu Israelul in ultimul deceniu si este forta armata dominanta…