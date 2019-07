Autoritatea Naţională Palestiniană: Preşedintele Mahmud Abbas a anunţat că va înceta să respecte acordurile încheiate cu Israelul Presedintele palestinian Mahmud Abbas a anuntat joi ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) va inceta sa respecte acordurile incheiate cu Israelul, pe fondul tensiunilor in crestere inregistrate in ultima perioada intre cele doua parti, informeaza AFP



"Anuntam decizia conducerii (palestiniene) de a nu mai aplica acordurile semnate cu Israelul", a declarat Abbas intr-un discurs pronuntat la Ramallah.



Oficialul palestinian a mai anuntat crearea imediata a unui comitet insarcinat cu studierea modalitatilor de aplicare a acestei decizii.



