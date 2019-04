Stiri pe aceeasi tema

- Noul prim-ministru palestinian Mohammad Chtayyeh, numit în funcție la începutul lunii martie, va anunța în urmatoarele zile componența Guvernului, au transmis luni oficialii Autoritații Palestiniene, scrie Mediafax, citând publicația Le Figaro. Prim-ministrul are ca termen…

- Ministrul a precizat ca inainte de adoptarea OUG 7, privind modificarile din Justiție, a discutat cu cei de la CSM care au fost de acord sa dea aviz favorabil pe anumite modificari. Totuși, inainte de ședința de Guvern, Tudorel Toader spune ca ar fi aflat ca CSM a dat aviz negativ pe intreaga ordonanța.…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat joi ca sprijina pe deplin decizia presedintelui american Donald Trump de a pune capat summitului de la Hanoi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un fara a face concesii, transmite Reuters. Al doilea summit Trump-Kim, desfasurat la Hanoi, s-a incheiat brusc, fara…

- Conducerea palestiniana de la Ramallah, in Cisiordania, respinge oportunitatea Conferintei internationale de la Varsovia pe tema situatiei in Orientul Mijlociu, care vizeaza, in opinia sa, sa ”normalizeze” ocupatia israeliana in teritoriile palestiniene, relateaza AFP preluata de news.ro.”Luand…

- Premierul palestinian Rami Al-Hamdallah a prezentat demisia sa si pe cea a guvernului sau presedintelui Mahmoud Abbas, o lovitura pentru eforturile de reconciliere cu liderii islamisti Hamas din Gaza, scrie Reuters.

