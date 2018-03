Stiri pe aceeasi tema

- Photoshop-ul prost costa, la capitolul popularitate. Iar cea mai recenta victima este Kim Kardashian. Vedeta a distribuit o poza pe retelele de socializare pe care a editat-o atat de mult incat, fara sa-si dea seama, in loc sa-si micsoreze doar talia a micsorat si autoturismul din spate.

- Banca Comerciala Romana opreste, la noapte, intre orele 23:00 – 5:00, sistemele informatice care gestioneaza serviciile de Internet si Mobile Banking – Click 24 Banking, respectiv Touch 24 Banking. Potrivit unui comunicat al bancii, vor fi afectate si aparatele multifunctionale si ghiseele automate…

- Comisia Europeana a decis astazi sa finanteze instalarea de puncte de acces gratuit la internet wireless in spatiile publice. Banii vor fi oferiti oraselor si comunelor din statele membre, iar cererile vor putea fi depuse incepand cu luna mai. Comisarul european pentru economie digitala, Mariya Gabriel,…

- Actrița Madalina Ghenea a facut un anunț sfașietor pentru fanii ei, dupa ce a dezvaluit ca se confrunta cu probleme de sanatate care au dus-o direct la spital. Se pare ca nu este prima oara cand frumoasa bruneta se confrunta cu astfel de probleme din dezvaluirile pe care le-a facut pe o rețea de socializare,…

- Ninsorile nu revin doar in Romania, ci și in țara vecina. Este cod roșu de ninsori in Ungaria, valabil pana maine 19 martie. In acest context, MAE a emis o atenționare de calatorie pentru a-informa pe romani despre situația din Ungaria. Meteorologii din Ungaria au emis cod rosu de ninsori si viscol…

- Schimbarile sunt foarte mari in actuala lume financiara si in acest moment consumatorul de produse financiare este hiper-conectat, a declarat vineri Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte'.…

- Circa 26% dintre adultii americani spun ca sunt "aproape constant" pe internet, in conditiile in care proportia celor din aceasta categorie era de numai 21% in urma cu trei ani, potrivit unui studiu publicat miercuri de institutul independent Pew Research Center, relateaza AFP. In segmentul de varsta…

- ANAF scoate la licitație automobile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Spre deosebire de prețurile de pe piața, automobilele vandute de ANAF par a fi accesibile pentru toata lumea. Totuși, este o decizie buna sa-ți achiziționezi un automobil confiscat? Autoturismele…

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din Craiova, a fost retinut dupa ce, pe o retea de socializare au aparut mai multe fotografii in timp ce acesta fura portofelul unei femei, pe strada. Imaginile au fost distribuite de sute de ori, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Autoritatile de la Beijing au interzis litera „n”, pentru ca in argoul chinez aceasta ar sugera o persoana care a facut ceva de nenumarate ori, iar…

- Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) avertizeaza din nou asupra riscului pe care-l reprezinta investitiile în bitcoin si, în general, în criptomonede.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis prelungirea masurii de extindere cu inca trei luni a USPII – Urgența de Sanatate Publica de Importanța Internaționala, in urma evaluarii cu privire la pericolul de raspandire a virusului polio…

- Autoritațile oficiale din SUA au acuzat 13 cetațeni ruși și trei entitați juridice rusești de incercarea de a interveni in alegerile prezidențiale din SUA in 2016. Documentul publicat pe site-ul oficial al Departamentului de Justiție al SUA enumera printre inculpați „Agenția de Cercetare pentru Internet“…

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Printr-o declarație comuna lansata in 12 februarie 2018, ESMA, EBA și EIOPA, trei autoritați financiare europene, trag un semnal de alarma asupra riscurilor foarte mari la care se supun cumparatorii de monede virtuale, anunta Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru…

- O nava cu produse petroliere, sub pavilion al Republicii Moldova și aflata la 16 mile marine de Constanța, este in pericol de scufundare. Echipajul a transmis un semnal SOS, spunand ca nava are o fisura la bord in sala motoarelor si a inceput sa ia apa. Autoritațile romane s-au mobilizat, a fost trimisa…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul…

- Lactatele care contin grasimi vegetale vor fi vandute in raioane separate in magazine. Propunerea vine din partea ANSA, care cere ca aceaste produse sa fie excluse din lista lactatelor. Autoritatile cer de asemenea, ca aceste produse sa fie excluse din lista lactatelor. Totodata, companiile de pe…

- Un tanar a ramas paralizat de la brau in jos dupa ce, mai bine de 20 de ore, s-a jucat pe calculator. Incidentul a avut loc la un internet cafe iar prietenii tanarului au fost nevoiți sa solicite ambulanța. Cu toate ca a fost preluat de paramedici pe o targa, tanarul a strigat catre colegii sai sa termine…

- Magazinele abunda de produse de import, iar retetele de care este plin Internet-ul au la baza, de asemenea, produse inca prea putin cunoscute romanilor. Principesa Margareta a explicat, in cartea „Carte regala de bucate“, caracteristicile principale ale acestor ingrediente, procedee sau instrumente…

- Chisinaul devine mai curat. Autoritatile municipale au inceput curatarea noroiului de pe strazi dupa topirea zapezii.In aceasta dimineata 10 utilaje de la Exdrupo au pornit sa spele principalele artere ale orasului. Maine drumarii vor interveni si la maturarea drumurilor.

- Revolta in Ministerul de INterne: ”Dupa ora 16.00, talharii pot circula liber” Revolta in Ministerul de Interne. Dupa ce au aflat ca le scad salariile, sindicalistii din Politie anunta ca nu mai sunt dispusi sa munceasca ore suplimentare si in aceste conditii vor sta la serviciu doar intre orele 8 și…

- Taximetristul cu pistol a fost concediat, dupa ce a amenințat un client cu arma, cu aer comprimat.Autoritațile au decis sa ii ridice atestatul de profesionist. Un taximetrist a amenințat cu pistolul un client la Aeroportul Otopeni. Șoferul a fost filmat in timp ce se certa un barbat, apoi a scos din…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri seara, ca apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile…

- PENAL…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi, cautat de autoritatile romane. Astfel, in ziua de 29 ianuarie, in jurul orei 09.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- Calin Geambașu nu a uitat-o pe buna sa prietena, regretata artista Malina Olinescu, care a murit in mod tragic in urma cu ani. Malina Olinescu, care s-a nascut la data de 29 ianuarie 1974, provenea dintr-o famile de artiști, mama, Doina Spataru, cantareața consacrata și ruda cu solistul Dan Spataru,…

- Autoritatile militare de la Washington nu "iau in considerare" posibilitatea retragerii trupelor americane din zona orasului sirian Manbij, in pofida avertismentelor Turciei, care intentioneaza sa lanseze o ofensiva impotriva fortelor kurde ce controleaza localitatea, a declarat un general SUA.

- Curtea Suprema din Rusia a respins plingerea opozantului rus Aleksei Navalnii, care a cerut sa i se permita sa candideze la alegerile prezidențiale din luna martie. Autoritațile electorale ruse au spus luna trecuta ca Navalnii nu poate candida din cauza unei condamnari penale pentru crime economice,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Mii de oase de animale sunt raspandite pe malul Jiului de aproape un an, spun localnicii. Autoritatile au inceput sa curete locul abia dupa ce oamenii au postat imaginile pe Internet. Cei din zona cred ca resturile sunt duse de macelarii.

- Autoritațile din Moldova și Rusia intreprind acțiuni comune pentru a crește volumul exportului de vinuri pe piața rusa și pentru a evita situația privind impunerea unor noi sancțiuni pentru producatorii moldoveni

- Robu susține ca de vina pentru invazia de produse aratoase, dar fara gust, suntem chiar noi, consumatorii, care am preferat sa cumparam legume și fructe ieftine, dar aratoase, aduse din import. Apoi, chiar și țaranii romani au inceput sa cultive aceste produse, deoarece erau mai ușor de vandut.…

- Autoritatile algeriene au decis sa interzica importul a aproximativ 900 de produse, inclusiv telefoane mobile, electrocasnice si legume, in incercarea de a reduce cheltuielile dupa scaderea veniturilor din petrol si gaze, arata un document al Ministerului Comertului consultat marti

- In zilele de 6 si 7 ianuarie, politistii de frontiera giurgiuveni au derulat o actiune comuna cu Directia Regionala Vamala Ploiesti, avand ca scop combaterea traficului cu produse contrafacute. Potrivit unui comunicat de presa al ITPF Giurgiu, au fost selectate pentru control mai multe autocare aparținand…

- Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi se judeca cu o angajata a unitatii intr-un un proces ce, aparent, nu mai are nicio miza. O bucatareasa din cadrul institutiei a dat in judecata unitatea sanitara dupa ce a primit o sanctiune constand in mutarea disciplinara la Sectia exterioara de la Barnova.…

- Funcționarii ruși au început sa lucreze la o criptomoneda ruseasca pentru a permite persoanelor din anturajul lui Putin sa evite sancțiunile financiare internaționale, scrie Financial Times, citat de paginaderusia.ro Publicația menționeaza ca președintele rus Vladimir Putin a instruit…

- O adolescenta palestiniana a fost aucuzata de autoritatile israeliene de agresiune dupa ce un clip video a devenit viral pe Internet. In filmuletul postat pe retelele de socializare, tanara poate fi auzita cum le cere soldatilor sa plece. Pentru ca acestia nu se miscau, ea i-a palmuit si i-a…

- Comentariile anonime pe Internet au fost interzise în Kazahstan. Legea în cauza a fost semnata de președintele Nursultan Nazarbaev. De acum încolo, utilizatorii de Internet vor fi obligați sa se înregistreze pe portalul de e-guvernare din Kazahstan sau prin SMS, scrie paginaderusia.ro…

- WeChat, una dintre cele mai populare retele de socializare din China, va permite utilizatorilor sa foloseasca aplicatia de mobil ca si „buletin de identitate digital” pentru accesul in internet cafe-uri. Proiectul limitat deocamdata la regiunea Guangzhou va fi extins la nivelul intregii tari incepand…