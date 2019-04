Stiri pe aceeasi tema

- ​Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan spune ca Guvernul trebuie sa depuna urgent candidatura pentru gazduirea nou-înființatei Autoritați Europene a Muncii, spunând ca are o noua oportunitate de a gazdui o instituție a Uniunii Europene dupa eșecul PSD-ALDE de a câștiga gazduirea Agenției…

- Romania are o noua oportunitate de a gazdui in premiera o instituție a Uniunii Europene. Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene (UE) a lansat in data de 14 martie procedura pentru alegerea sediului nou-inființatei Autoritații Europene a Muncii. Termenul pentru depunerea candidaturilor este…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan solicita Guvernului sa depuna "urgent" candidatura pentru gazduirea de catre Romania a Autoritatii Europene a Muncii. El aminteste ca, pe 14 martie, Consiliul de Ministri al Uniunii Europene a lansat procedura pentru alegerea sediului nou-infiintatei…

- Producatorii ucrainenii si-au majorat anul trecut cu 22,6% exporturile de ciocolata spre Uniunea Europeana pana la 41,2 milioane euro, informeaza Unian, informeaza Agerpres.Citește și: EUROSTAT: productia de carne de pasare a Uniunii Europene a atins un nou nivel record in 2018, de 15,2 milioane…

- Cresterea economica in partea de est a Uniunii Europene a incetinit in ultimul trimestru al anului trecut in conditiile in care PIB-ul a fost afectat de incetinirea cererii pentru exporturile regiuni, sustin economistii intervievati de Bloomberg. Din cele şase state care urmează să dea…

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) informeaza cu privire la retragerea de pe piata a medicamentelor EURESPAL 80 mg comprimate cu eliberare prelungita si EURESPAL 2 mg/ml sirop. Autoritatea de reglementare si control al medicamentului din Franta a declansat o procedura…