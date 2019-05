Autoritatea Electorală Permanentă cere introducerea votului prin corespondență până la alegerile prezidențiale Autoritatea Electorala Permanenta propune crearea unui grup interinstitutional care sa gaseasca soluții privind introducerea votului electronic prin corespondența pana la alegerile prezidențiale din acest an. Reprezentanţi ai AEP s-au întâlnit, miercuri, cu responsabili ai Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), Centrului Naţional de Răspuns la Incidente… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

