Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a prezentat pasii pe care trebuie sa ii parcurga alegatorul in data de 26 mai

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta a facut miercuri o simulare a procesului de votare la alegerile europarlamentare si la referendumul national care se vor desfasura in data de 26 mai, context in care au fost prezentati pasii pe care alegatorii trebuie sa ii urmeze atunci cand se vor prezenta la urne.…

- Daniel Apostal a prezentat, miercuri, care sunt pașii pe care trebuie sa ii faca un consumator care solicita stingerea unui litigiu cu banca fara a ajungd la tribunal. Acesta a prezentat...

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a aniversat, marti, 29 de ani de la infiintare, cu acest prilej fiind prezentat bilantul activitatii institutiei pe anul 2018, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a membrilor Comisiei de control parlamentar. "In cadrul evenimentului, directorul SRI, Eduard…

- Un complet de cinci judecatori de la ICCJ a stabilit ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat pe 15 aprilie in dosarul DGASPC Teleorman, in conditiile in care el nu s-a prezentat luni la proces. Liviu Dragnea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte, unde urma sa dea o declaratie in dosarul angajarilor…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, vineri, intr-un discurs sustinut in fata presei, bilantul primelor doua luni ale presedintiei Romaniei la Uniunea Europeana, sustinand ca s-au obtinut rezultate pe care alte presedintii nu le-au avut intr-un mandat intreg, iar „acest lucru demonstreaza cat de nefondate…

- O a doua persoana a prezentat o remisiune de durata a virusului HIV-1, cel care produce SIDA, dupa intreruperea tratamentului si este probabil vindecata, urmeaza sa anunte marti o echipa de cercetatori in cadrul unei conferinte medicale, relateaza AFP, DPA si Reuters. La zece ani dupa…

- Florin Raducioiu a divorțat dupa 20 de ani de casnicie de Astrid, mama celor doi baieți ai sai, pentru a putea fi alaturi de noua lui iubita. Deși a incercat inițial sa iși pastreze secreta noua cucerire, Raducioiu a postat pe Instagram prima poza cu noua lui iubire, alaturi de mesajul: „Dragostea mea".…