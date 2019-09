Autoritatea Electorală: Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali, în dezbatere publică Corpul expertilor electorali reprezinta evidenta permanenta a persoanelor care pot deveni presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara sau loctiitori ai acestora, infiintata, gestionata si actualizata de catre AEP, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. Totodata, corpul expertilor electorali din strainatate reprezinta evidenta permanenta a persoanelor care pot deveni presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate sau loctiitori ai acestora. "Modalitatea de admitere in corpul expertilor electorali este prevazuta de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza marti ca a elaborat si a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind aprobarea metodologiei de admitere in Corpul expertilor electorali.

