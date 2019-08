AEP a refuzat rambursarea banilor pentru ca documentele justificative depuse de PSD erau semnate de fostul trezorier, Mircea Draghici, cel care isi daduse insa demisia din aceasta functie la inceputul lunii iunie, potrivit Europa Libera.

PSD a solicitat pentru rambursare suma de 3.380.634 de lei.

Toate celelalte partide si-au primit sumele cerute pentru rambursare dupa campania de la europarlamentare.

Mircea Draghici este urmarit in doua dosare penale, iar in cel referitor la subventia primita de partid de la stat, din care a cumparat o vila in Pipera si un Mercedes, a…