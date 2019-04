Autoritatea Electorală a elaborat un proiect de OUG pentru organizarea alegerilor europarlamentare şi a referendumului din 26 mai Documente atasate: Proiect OUG europarlamentare si referendum "Proiectul de act normativ urmareste clarificarea procedurii de organizare simultana a referendumului national si a alegerilor generale. Astfel, vor fi utilizate aceleasi sectii de votare, aceleasi stampile cu mentiunea 'VOTAT' si aceleasi timbre autocolante, iar persoanele acreditate sa observe alegerile vor putea observa si operatiunile specifice referendumului national. Vor fi folosite liste electorale distincte si urne de vot separate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia avand obligatia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

