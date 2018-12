Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anticoruptie din Polonia i-au arestat joi pe sapte fosti angajati ai Autoritatii de Supraveghere Financiara, inclusiv un fost presedinte al Autoritatii, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Numele suspectilor nu au fost dezvaluite din motive legale. Insa la finele lunii noiembrie,…

- Societațile de asigurare au inregistrat venituri din primele brute subscrise in valoare de 7,47 miliarde de lei in primele noua luni din acest an, in creștere cu 2,1% fața de perioada similara a anului trecut, a anunțat marți Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Piața asigurarilor generale…

- Comisiile pentru buget si cele economice ii audiaza pe candidatii propusi de partide pentru a ocupa cele noua posturi din conducerea ASF. Autoritatea de Supraveghere Financiara este condusa de un Consiliu format din 9 membri: 5 membri executivi - presedintele, prim-vicepresedintele si 3 vicepresedinti,…

- Eliminarea tarifului de referinta nu se justifica, atat timp cat el nu reprezinta o piedica sau un plafon, ci doar un reper, iar tarifele reale sunt la jumatatea lui, asadar este clar ca piata functioneaza corect, subliniaza Augustin Hagiu, presedintele FORT. Domnia sa a declarat: "Acum avem tarife…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 45,8 miliarde de lei, la 31 august 2018, in crestere cu 21,44% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere…

- Situatia fondurilor de pensii din Pilonul II si Pilonul III Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de aproximativ 1,96 miliarde de lei, la 31 august 2018, în crestere cu 13,51% comparativ cu nivelul de la 31 august 2017 - conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara.…

- EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURARILOR IN PRIMELE ȘASE LUNI ALE ANULUI 2018 Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in primul semestru al anului 2018, prime brute in valoare de 5,04 miliarde lei, din care 79% reprezinta prime brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prezinta evoluția pieței asigurarilor și situația petițiilor inregistrate la Autoritate in primul semestru al anului 2018. EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURARILOR IN PRIMELE ȘASE LUNI ALE ANULUI 2018 Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris,…