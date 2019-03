Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) urmareste cu atentie evolutia procedurilor de evaluare si certificare pentru noua versiune de echipare a aeronavelor de tip B737 Max, in scopul de a lua o decizie cu privire la mentinerea suspendarii temporare a zborurilor cu aeronave de tip Boeing 737 MAX 8 si 9 in spatiul aerian al Romaniei, emisa in urma cu doua saptamani. Potrivit unei informari a AACR, compania Boeing a prezentat modificarile aduse sistemelor de comanda/control instalate pe aeronavele tip B737 MAX in fata a sute de clienti si specialisti din industria aeronautica, sustinand ca…