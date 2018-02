Autoritate UE de reglementare: Volatilitatea extrema a Bitcoin ridica riscuri pentru investitori

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) avertizeaza din nou asupra riscului pe care-l reprezinta investitiile în bitcoin si, în general, în criptomonede.

- Desi piata muncii nu duce lipsa de oferte pentru cei interesati sa munceasca, indiferent de nivelul de educatie pe care il au, joburile raman neocupate, tara noastra fiind printre cele sase state europene in care somerii sunt in risc de saracie. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici…

- Dinamo e in play-out. Astra a caștigat cu Dinamo 2-0, iar Viitorul s-a impus in fața celor de la Poli Iași 1-0. Ionuț Cioinac, jucatorul celor de la CSM Poli Iași le-a mulțumit celor de la Astra pentru ca au caștigat cu Dinamo și i-a ajutat pe ieșeni. "Nu imi gasesc cuvintele dupa aceasta performanța.…

- Directorul general al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica, Tudor Copaci, confirma ca exista premise pentru micsorarea tarifelor la gazele naturale, dar nu in masura in care au anuntat mai devreme unii experti in energetica. ANRE va desfasura in viitorul apropiat dezbaterile publice…

- Crestere spectaculoasa pentru Bitcoin: Valoarea monedei depaseste 11.000 de dolari Bitcoin a inregistrat o crestere de 57% fata de minimele atinse la inceputul lunii februarie si si-a depasit rivalii ripple, etherium si litecoin, care au cresteri mai mici de 4%. Bitcoin a ajuns luni, în…

- La 20 de ani de la desființarea Mocaniței, plangeri penale și acuzații reciproce intre doi investitori care vor sa exploateze porțiuni din calea ferata in scop turistic. Calea ferata ingusta care traverseaza o parte din Munții Apuseni, in lungime de 94 km, intre orașele Turda și Abrud, a luat ființa…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert activat.…

- 13.700.000 de lei, aceasta este suma alocata de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Primariei Varadia pentru cele doua proiecte, prin care se doreste modernizarea infrastructurii rutiere pe raza comunei. „Suntem in derulare cu doua proiecte pentru asfaltare drumuri, cu…

- Ciocniri intre manifestanti din cadrul micii grupari de extrema dreapta Forza Nuova si forte de ordine au avut loc joi seara la Macerata, in centrul Italiei, orasel care a fost sambata teatrul unui atac armat cu caracter rasist, relateaza AFP.

- Bitcoin a crescut miercuri pentru a doua zi consecutiv, la peste 8.000 de dolari pe unitate, traderii fiind usurati ca reprezentantii autoritatilor de reglementare americane au cerut imbunatatirea supravegherii pietei monedelor virtuale fara sa propuna masuri radicale, transmite Bloomberg, conform…

- Suntem aproape de o criza precum cea din 2008? Parerile analistilor din intreaga lume sunt impartite, dar nimeni nu neaga ca nori negri s-au adunat asupra economiei mondiale. Actiunile sunt...

- Protectie pentru bugetari: OUG pentru majorarea salariilor brute Guvernul pregateste un proiect de OUG pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile…

- ♦ Din cele zece nume prezente in topul celor mai mari distribuitori din bricolaj dupa cifra de afaceri din 2016, anul pentru care sunt publicate cele mai recente date pe site-ul Ministerului de Finante, cinci se regaseau si in 2006, pe pozitii diferite, in vreme ce altele nu figurau deloc.

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat, anul trecut, 3.593 de reclamații de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale din Romania, cu aproape 25% mai multe fața de anul 2016.

- Coreea de Sud planuieste sa ceara bancilor locale sa lanseze un sistem care sa foloseasca numele real pentru tradingul criptomonedelor si care poate urmari tranzactiile, anonime pana acum, intr-un efort al tarii de a reduce specula si activitatile criminale legate de criptomonede, scrie Associated…

- La 36 de ani, Ștefania Nistoreanu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tineri artiști din Romania. Anul trecut, știrea ca se numara printre foarte puținii pictori din lume care au vandut un tablou in moneda virtuala Bitcoin a depașit granițele Romaniei, ajungand in publicații internaționale.…

- Seriozitatea și mintea sunt cele doua arme prin care Simona Halep obține performanțele extraordinare în tenis, iar sportul românesc reușește sa se impuna la nivel internațional mai ales în competițiile feminine, a se vedea rezultatele fetelor

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii propune scaderea tarifelor platite intre operatorii de telefonie mobile pentru portarea numerelor, conform reglementarilor europene. Nivelul maxim propus de ANCOM, printr-un proiect aflat in dezbatere publica, este de 4,4 euro,…

- Cresterea globala este de asteptat sa ajunga la 3,6% in 2017 si la 3,7% in 2018, iar atentia investitorilor se va indrepta catre titei, aur si criptomonede, arata o analiza a administratorilor portalului Admiral Markets. „Participantii la piata nu cauta venituri sub forma de diferential…

- Cuprinsi de frenezia cresterilor spectaculoase pe care monedele digitale le-au inregistrat in 2017 si cu gandul ca pot rata oportunitatea vietii lor, unii oameni apeleaza la neinspirata decizie de a le cumpara cu cardurile de credit. 0 0 0 0 0 0

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Meteorologii au emis si un Cod portocaliu de vreme rea, valabil in 19 judete…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- Politica fiscala expansionista a slabit finantele publice ale Romaniei. Fitch estimeaza ca deficitul bugetului general al Romaniei a atins 3% din PIB in 2017, nivel neschimbat fata de 2016, dar este peste cel de 0,8% consemnat in 2015. Pragul unui deficit bugetar de 3% din PIB prevazut in tratatul de…

- Polemicile privind Bitcoin, dar si celelalte criptomonede, continua sa apara in spatiul public, Warren Buffet lansand un avertisment in ceea ce priveste investitiile in aceasta piata. De asemenea, o lovitura pe care ar putea sa o primeasca industria este reprezentanta de planurile Coreei de Sud de…

- Miliardarul american Warren Buffett este convins ca povestea monedelor virtuale se va incheia in lacrimi, dar nu mizeaza niciun ban pe cresterea sau scaderea bitcoin sau a altor criptomonede, relateaza MarketWatch, citat de News.ro.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, incepand de miercuri, 10 ianuarie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 68 de bani, iar pentru motorina cu 60 de bani.

- Bitcoin a scazut luni, influentand negativ si alte monede virtuale, cum ar fi ether si litecoin, din cauza temerilor investitorilor ca autoritatile de reglementare vor inaspri controlul asupra pietei, transmite Bloomberg.Autoritatile de reglementare din China si Coreea de Sud intaresc supravegherea…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la 81,48

- Un antreprenor din sectorul criptomonedelor, Julian Hosp spune ca aceasta crestere inregistrata de bitcoin nu este nici macar aproape de sfarsit, potrivit CNBC, scrie ZF.ro. „Eu cred ca vom vedea bitcoin-ul atingand nivelul de 60.000 de dolari, dar mai cred si ca vom vedea bitcoin-ul, tot in acest…

- Locuitorii din statul american Florida nu au vazut zapada de aproape trei decenii, pâna când valul de frig care a lovit coasta de est a SUA si-a facut simtita prezenta si aici miercuri, relateaza AFP.

- O șoferița din Suceava a murit in ultima zi din 2017. Alina Tarita, o șoferița in varsta de 28 de ani din comuna Malini, județul Suceava, a murit duminica, 31 decembrie, in urma unui accident rutier, in timp ce se intorcea de la cumparaturile pentru noaptea de la Revelion. Imediat dupa ce a ieșit din…

- Mii de vienezi au protestat luni, in timpul instalarii noului Guvern, din care face parte și formațiunea extremista FPO Intrarea partidului de extrema dreapta in noua coalitie de guvernare din Austria constituie o evolutie periculoasa, a declarat Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului al ONU, Zeid…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…

- Multiplele masuri de securitate folosite de Blockchain, tehnologia care sta la baza monedei virtuale, fac aproape imposibila accesarea a aproape un sfert din monedele Bitcoin generate, fiind deja celebru cazul unui galez care si-a aruncat harddisk-ul calculatorului folosit pentru minarea a 7.500 de…

- Industria financiara suedeza creste intr-un ritm suficient de rapid pentru a se asigura ca miile de bancheri ce sunt inlocuiti de roboti vor fi in continuare necesari, a apreciat Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia (FSA), transmite

- Peste 40 de brazi de Craciun au confiscati in urma unor controale in trafic si in piete, la Alba Iulia și Cimpeni și patru persoane au fost amendate. La data de 16 decembrie a.c., in jurul orei 02.30, politistii de siguranta publica din Cimpeni, l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din comuna […]

- Lideri ai partidelor europene de extrema dreapta, intre care lidera Frontului National francez Marine Le Pen si liderul Partidului Libertatii din Olanda Geert Wilders, se intalnesc sambata in cadrul unei conferinte controversate in capitala ceha Praga....

- Cresterea abrupta a pretului monedei Bitcoin si sumele uriase puse la bataie de fonduri de investitii si oameni simplii care spera ca astfel sa se imbogateasca peste noapte au pus pe jar autoritatile sud-coreene, care se tem ca bula speculativa s-ar putea sparge, iar pierderile rezultate vor fi resimtite…

- Umba vorba prin targ demult ca Simon a vandut 75% din firma Maurer Imobiliare unui grup de investitori americani. Nimeni nu a suflat un cuvintel despre valoarea tranzactiei. Pana la urma, a rasuflat și aceasta informație: Pret total de vanzare – 60 milioane euro, platiti in doua transe de 30 milioane…

- Bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pe 2018, care se ridica la 517,3 milioane de lei, a fost avizat favorabil, marți, de Comisiile reunite pentru invațamant, știința, tineret și sport ale...

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare publica propunerile pentru planul sau de actiuni pentru anul 2018. „Principalele repere ale anului viitor vor fi implementarea legii infrastructurii și pregatirea terenului pentru acordarea…

- Ninsorile abundente au paralizat traficul aerian in capitala Marii Britanii, Londra. Zeci de zboruri au fost anulate sau amanate din cauza vremii nefavorabile.Printre cei care au ramas blocati in aeroport Luton sunt 125 de moldoveni care trebuiau sa ajunga astazi in Chisinau.

- "Cred ca este o piata cu o dinamica speciala. Atunci cand discutam despre criptomonede, discutam in primul rand de bitcoin. Este o piata mult mai volatila decat o piata normala. Lucrul acesta poate sa atraga pe deoparte mari investitori, asta se si intampla. Este un nou sistem care se bazeaza foarte…

- Șoc pentru cei care tranzacționeaza moneda virtuala bitcoin prin tehnologia de minare a monedei virtuale. Hackerii au reusit sa patrunda in serverele uneia dintre cele mai cunoscute companii care pune...

- Presedintele Autoritatii de reglementare a pietelor financiare din Franta (AMF), Robert Ophele, a denuntat moneda virtuala bitcoin ca fiind "o iluzie periculoasa" si un instrument pentru infractori, pronuntandu-se ferm impotriva criptomonedei, care a depasit pragul de 11.000 de dolari, pentru prima…

- Presedintele Autoritatii de reglementare a pietelor financiare din Franta (AMF) a denuntat, luni, bitcoin ca fiind "o iluzie periculoasa" si un instrument pentru infractori, pronuntandu-se ferm impotriva criptomonedei, care a depasit pragul de 11.000 de dolari, pentru prima data de la lansare.…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat crearea monedei virtuale 'Petro', bazata pe rezervele de petrol ale tarii, cu scopul de a lupta impotriva 'blocadei financiare' aplicate de SUA, transmite AFP, conform agerpres.ro. 'Anunt ca Venezuela va institui un nou sistem de criptomoneda,…

- Presedintele Autoritatii de reglementare a pietelor financiare din Franta (AMF) a denuntat luni bitcoin ca fiind 'o iluzie periculoasa' si un instrument pentru infractori, pronuntandu-se ferm impotriva criptomonedei, care a depasit pragul de 11.000 de dolari, pentru prima data de la lansare, transmite…

- Președintele Autoritații de reglementare a piețelor financiare din Franța (AMF) a denunțat luni bitcoin ca fiind "o iluzie periculoasa" și un instrument pentru infractori, pronunțandu-se ferm impotriva criptomonedei, care a depașit pragul de 11.000 de dolari, pentru prima data de la lansare,…