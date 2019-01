Stiri pe aceeasi tema

- Autorii triplului asasinat care a zguduit Romania pe 12 noiembrie 2018 raman in arest pana pe 12 ianuarie 2019. Manadatele de arestare ale celor doi minori care au ucis cu sange rece doi batrani si pe fiica acestora raman in arest. Magistratii de la Tribunalul Calarasi au admis propunerea formulata…

- Cei doi minori care au ucis cu sange rece doi batrani si pe fiica acestora raman in arest. Magistratii de la Tribunalul Calarasi au admis joi, 6 decembrie, propunerea formulata de procurori si au prelungit masura arestului preventiv cu inca 30 de zile pentru autorii macelului din strada Mihail Sadoveanu…

- Cei doi minori care au comis triplul asasinat de la Calarasi au fost arestati preventiv pentru o perioada de 30 de zile dupa ce magistratii Tribunalului Calarasi au admis propunerea formulata de catre procurori. Vezi soluția pe scurt: “In baza art. 224 c.p.p., art.223 al.2 c.p.p., rap. la art.202 al.1…

- O femeie si parintii ei au fost masacrati in propria casa de trei adolescenti. Unul dintre ei, in varsta de 17 ani fusese luat in plasament de catre familie. Dupa atac, tinerii au furat masina victimelor. Ei au fost prinsi de catre politisti. Crima a fost comisa intr-o locuința de pe strada Mihail Sadoveanu…

- Cei trei adolescenti care au participat la oribila crima din strada Mihail Sadoveanu sunt tineri cu probleme, cu un comportament deviant. Principalul suspect este Dan Alexandru, de 17 ani, un adolescent crescut de familia victimelor de cand era bebelus. Alaturi de el au fost dusi la audieri Valentin…

- Cei doi adolescenți, acuzați de comiterea triplului asasinat din Calarași, au folosit trei arme diferite pentru a-i ucide pe cei trei oameni. Anchetatorii susțin ca Dan Alexandru si Cristian Bivolaru, ambii de 17 ani, se aflau sub influența alcoolului și a etnobotanicelor in momentul in care au decis…

- Crima a fost comisa intr-o locuința de pe strada Mihail Sadoveanu din Calarași. Victime sunt doi batrani octogenari, soț și soție, și fiica lor. Cele trei cadavre au fost gasite injunghiate in casa. Este vorba despre un barbat de 82 de ani, soția sa de 80 de ani, iar fiica lor avea 58 de ani.…