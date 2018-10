Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost agresați seara trecuta in parcarea unui mall din Ploiești. Cei doi au fost injunghiați in spate de alți doi barbați. Atacatorii, doi frați cu varste de 30 și 26 de ani, i-au injunghiat in spate pe ceilalți doi, care și aceștia ar fi rude, a informat ziarulincomod.ro . Victimele sunt…

- Polițiștii din Nadlac au depistat ieri, in flagrant delict, doi tineri care incercau sa fure dintr-o locuința de pe raza orașului. Tinerii, de 18 și 20 de ani, din Nadlac, au patruns intr-un imobil de pe raza localitații, cu intenția de a fura bunuri pe care ulterior sa le comercializeze. Dupa ce au…

- In weekend, politistii ieseni au desfasurat mai multe actiuni pentru depistarea si sanctionarea soferilor care se urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice • In “plasa” politistilor a cazut si o studenta din Valea Lupului care a condus cu toate ca era in pragul comei alcoolice • Tanara a fost…

- Patru indivizi din comuna Preutești, dintre care doi minori, au fost prinși de polițiști dupa ce au comis mai multe furturi de butelii din sediile unor societați comerciale. Polițiștii au identificat autoturismul folosit la comiterea furturilor, ajungand astfel la principalul suspect și la ...

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale desfașoara activitați pentru soluționarea unui caz de inșelaciune prin metoda ,,accidentul”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii din Blaj au depistat, in flagrant delict, 3 barbati din municipiu, in timp ce transportau cu o autoutilitara, 500 de kilograme de lucerna furata de pe un teren agricol. Cei 3 sunt cercetati pentru furt calificat. In noaptea joi spre vineri, 16/17 august 2018, in jurul orei 03.40, politistii…

- Suspiciunile in cazul autoturismului care a luat foc in dimineața zilei de 30 iulie, pe Ho strada din hereclean, s-au adeverit. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat doi tineri suspectati ca au furat si incendiat ulterior autoturismul. Este vorba despre doi minori…