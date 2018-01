Autonomie Ținut Secuiesc. Dragnea, prima reacție Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute in 2018. Liviu Dragnea a reacționat la solicitarile maghiarilor. ”Poziția mea este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat. Pana acum am colaborat bine cu UDMR, in sensul ca am colaborat pe anumite proiecte de legi, cum am colaborat si cu alte formatiuni politice. Sa stiti ca am avut opinii diametral opuse, in unul sau doua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autonomia teritoriala pentru tinutul secuiesc este un lucru neconstitutional si de neacceptat, a declarat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. „(Pozitia mea – n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat”, a precizat el, intr-o…

- Liderii partidelor maghiare din Romania cer autonomie teritoriala, locala si culturala. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute în 2018 si legiferate.…

- "(Pozitia mea - n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat", a precizat Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Pe de alta parte, Dragnea a mentionat ca PSD a colaborat bine cu UDMR si ca au existat cazuri in care social-democratii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca beneficiarul statului paralel este presedintele Klaus Iohannis. "Nu cred ca este strain presedintele Iohannis. In primul rand crede ca este beneficiar. Parerea mea este ca are o perceptie gresita daca asta crede, pentru ca ar trebui…

- Kelemen Hunor afirma ca modificarile aduse legilor justitiei nu afecteaza independenta sistemului judiciar: "Eu am recitit aseara cele trei legi modificate si trebuie sa va spun ca nu am gasit niciun articol care sa influenteze independenta justitiei, care sa subordoneze justitia politicului, nici un…

- Fostul vicepremier al Romaniei Vasile Dancu a fost audiat la DNA in dosarul Belina, joi, cu referire la vizite ale sale pe insula. Vasile Dancu a confirmat la ieșirea de la audieri ca a fost martor in acest dosar și ca a avut doua vizite pe insula Belina. Mai precis, a explicat fostul demnitar, ar fi…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat luni ca solicitarea venita din partea Grupului de state impotriva coruptiei (GRECO) este doar ultimul dintr-o serie de mesaje transmise majoritatii guvernamentale de la Bucuresti in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei.”Dupa pozitia Departamentului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca UDMR nu are nicio intentie sa creeze o dependenta politica sau sa impiedice lupta impotriva coruptiei, ci doreste o separatie reala a puterilor in stat.Citește și:…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat scuze pentru declarația facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara in strada, potrivit Agerpres.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, care a participat vineri la parada de la Arcul de Triumf, a declarat ca rivalitațile trebuie uitate de Ziua Naționala, cu referire la faptul ca președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, nu au fost prezenți in tribuna…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Deva, ca pozitia avuta de liderii celor doua Camere ale Parlamentului privind comunicatul Departamentului de Stat al SUA poate fi apreciata ca una "personala" si "ca o uzurpare de calitate", el precizand ca parlamentarii liberali se delimiteaza…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Deva, ca poziția avuta de liderii celor doua Camere ale Parlamentului privind comunicatul Departamentului de Stat al SUA poate fi apreciata ca una "personala" și "ca o uzurpare de calitate", el precizand ca parlamentarii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca poziția exprimata de președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, fața de comunicatul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind legile Justiției este iresponsabila și afecteaza grav interesele…

- Președintele organizației județene PSD Bacau, senatorul Dragoș Benea, a declarat ca relația cu ALDE „scarțaie” in teritoriu pentru ca aceștia nu ii respecta pe social-democrați și „canta pe 2-3 voci". Organizația județeana ALDE este controlata de ministrul Viorel Ilie. Atmosfera din teritoriu este in…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a abținut sa comenteze hotararea luata de judecatorii Curții Constituționale, care au respins, joi, sesizarea facuta de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- „Este o moțiune care are argumente suficient de puternice incat sa convinga orice parlamentar care mai are o urma de conștiința și care asculta de voința cetațeanului și nu de dictatul lui Liviu Dragnea și Tariceanau. Vom face tot ce depinde de noi ca sa treaca aceasta moțiune”, a afirmat Ludovic Orban…

- Guvernul Tudose se confrunta azi cu prima motiune de cenzura Guvernul Tudose se confrunta joi, 23 noiembrie, cu prima motiune de cenzura, dupa ce, la începutul verii, a venit în locul Cabinetului Grindeanu, demis tot prin motiune de cenzura, depusa chiar de social-democrati. Acum…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, marti, la DNA, unde a fost citat de procurori pentru a lua la cunostinta instituirea sechestrului in dosarul Tel Drum, in care a fost pus sub invinuire pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns la ora 17.30 la sediul DNA, unde a fost intampinat de sustinatori, care l-au aplaudat, dar si de contestari care l-au huiduit si i-au cerut demisia. Liderul PSD nu a facut declaratii, fiind condus cu dificultate de jandarmi pana la usa DNA. …

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „În permanenta sunt îngrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca…

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, va sustine o declaratie de presa marti, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, a informat Administratia Prezidentiala. DCNews va va transmite principalele declarații. [citeste si]

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca nu demisioneaza nici din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, nici din fruntea partidului, dupa ce procurorii DNA l-au pus azi sub acuzare in dosarul Tel Drum, cu un prejudiciu de 27 de milioane de euro. Dragnea s-a ferit sa spuna ca e un dosar politic,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca nu demisioneaza nici din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, nici din fruntea partidului, dupa ce procurorii DNA l-au pus azi sub acuzare in dosarul Teldrum, cu un prejudiciu de 27 de milioane de euro. Dragnea s-a ferit sa spuna ca e un dosar politic,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, pe numele caruia DNA a deschis dosar penal, ar trebui sa se retraga de la conducerea Camerei Deputatilor. Orban a comentat si prezenta social-democratilor la DNA, pe durata audierii lui Dragnea, spunand ca nu este normal…

- ”Sunt niste suspicipiuni; pana nu se pronunta o instanta, nu putem sti. (...) DNA comunica ce suspiciuni are, instanta hotaraste daca lucrurile sunt adevarate sau nu. Cel putin asa ar trebui sa fie intr-un stat democratic”, a declarat Badalau. El a reiterat faptul ca, in opinia PSD, condamnarea…

- Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a calificat drept "un spectacol gratuit si grotesc" ceea ce s-a intamplat luni dimineata la sediul DNA, unde a fost chemat liderul PSD Liviu Dragnea, si spune ca aceasta intamplare reprezinta "o palma pe obrazul Romaniei". "Liviu Dragnea a oferit…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat duminica faptul ca singura problema dupa modificarea Codului fiscal este cea legata de impozitul pentru angajații din IT. El a subliniat ca sunt avute in vedere mai multe variante și ca executivul va gasi o rezolvare.

- UPDATE. Președintele organizației de tineret al PSD, Gabriel Petrea, considera ca a venit momentul ca echipa de tineret sa treaca la urmatorul nivel, și a promis ca daca va caștiga un nou mandat la șefia organizației va ramane consecvent principiilor sale și celor de echipa pentru care a militat…

- In opinia sa, nu sunt motive ca ordonanța sa fie contestata la CCR, pentru ca nu exista in ea elemente de neconstituționalitate. „S-a lucrat foarte mult la acest act normativ. S-a analizat și cu specialiști in drept constituțional, fiscaliști, juriști. Nu vad de ce ar putea sa fie neconstituționala…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut astazi primele declarații privind modificarea Codului fiscal, dupa adoptarea Ordonanței de Urgența in acest sens in ședința de miercuri a Guvernului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, participa marti, la Palatul Victoria, la discutiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca legea ajutoarelor sociale a avut si efecte nedorite, afirmand ca in perioada urmatoare Guvernul si Parlamentul trebuie sa gaseasca cea mai buna forma a legii pentru ca oamenii care pot munci sa nu mai beneficieze de ajutoare sociale.Citeste…

- Presedintele comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca nici nu confirma, nici nu infirma o posibila audiere la comisie a liderului PSD Liviu Dragnea pe subiectul eventualelor intalniri private pe care acesta le-ar fi avut cu Laura Codruta Kovesi sau cu Florian Coldea.

- Pachetul de legi privind justiția a ajuns marți la Parlament iar președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD, ii roaga pe colegi sa țina cont de poziția sa publica privind numirea procurorilor șefi, conform careia președintele sa nu fie exclus din aceasta procedura. Dragnea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți, ca va spune doar in Comisia parlamentara de control a SRI daca s-a intalnit in privat cu Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea, pe fondul informațiilor legate de Pomana Porcului din 2013, cand Dragnea a taiat un porc intr-o locație SRI.

- Deputatul de Cluj Adrian Dohotaru si-a anuntat, marti, demisia din USR, mentionand ca doreste sa construiasca o miscare coerenta de stanga si ca va colabora punctual cu aceasta formatiune si cu celelalate partide. Confruntat cu o noua demisie din partid, presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu crede ca masura impozitului zero pentru cei cu venituri sub 2.000 de lei va fi aplicata din 2018, dar a adaugat ca prin masurile fiscal-bugetare preconizate pentru anul viitor va exista aproape același...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea (PSD), a facut deliciul vizitei de ieri a președintelui Klaus Iohannis la cel mai mare targ de agricultura din țara, o acțiune cu mult mai sobra decat cea de anul trecut cand șeful statului a botezat un miel. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a dat nas in nas cu oile…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca impozitul pe venit va fi redus la 10%, ironizandu-l pe senatorul PNL, Florin Citu, care a sustinut ca ca ministrul de Finante, Ionut Misa, a transmis Comisiei Europene ca impozitul pe venit va fi redus la 12%. Invitat sa comenteze raportul Comisiei…

- Codin Maticiuc i-a scris lui Liviu Dragnea in speranța ca situația in care este fata cu scleroza multipla, ramasa fara pensie de handicap pentru ca a scris poezii, se va rezolva. Președintele PSD i-a raspuns și a facut o promisiune.

- Președintele PSD Liviu Dragnea scrie pe Facebook ca guvernarea „iși arata rezultatele”, facand referire la anumite masuri din sectorul agricol. Postarea sa vine in contextul in care Ministerul Finanțelor Publice a anunțat ca firmele vor plati o contribuție de solidaritate, iar ministrul Ionuț Mișa a…

- Haos la nivel guvernamental in privința pensiilor și salariilor de anul viitor. Pensiile se vor majora in 2018, insa legea pensiilor se va aplica doar din 2019, iar Pilonul II de pensii va fi opțional. In privința salariilor, Guvernul va introduce o taxa de solidaritate de 2% din fondul de salarii,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca va formula o sesizare las Curtea Constituționala referitoare la dosarul Belina, asta dupa ce a primit un punct de vedere al experților cu privire la acest dosar. Liviu Dragnea susține insa ca nu a discutat cu președintele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, reacționeaza dupa ce președintele Klaus Iohannis a semnat pentru cei trei miniștri propuși de PSD.Intrebat daca a avut emoții, Liviu Dragnea a spus ca nu. ”Nu, chiar nu am avut emoții, nici eu, nici cei care sunt nominalizați. Era puțin probabil sa nu-i…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a susținut ca nu a avut deloc emoții în ceea ce privește decizia președintelui Klaus Iohannis cu privire la propunerile celor trei noi miniștrii și ca este dreptul PSD sa-i nominalizeze, deoarece ei au câștigat alegerile.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu vrea sa mai mearga la Cotroceni decat dupa alegerile prezidențiale. "Nu merg la Cotroceni. Nu! Nu vreau sa mai merg la Cotroceni decât dupa alegerile prezidențiale și asta nu este un moft, ci pentru…

- Conducerea PSD a decis ca modificarile la Legile Justitiei sa fie promovate ca initiativa parlamentara, nu printr-un proiect asumat de Executiv, au declarat, vineri, surse social-democrate, ideea fiind enuntata la inceputul saptamanii si de premierul Mihai Tudose. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose susțin ca ALDE a luat o decizie politica și o respecta, insa au recunoscut ca in PSD este o frustrare din cauza intregii situații, din moment ce ei au fost nevoiți sa remanieze trei miniștri.”Decizia s-a luat, partenerii noștri de la…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor l-a votat, miercuri, cu 275 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva" pe fostul secretar general al Guvernului, Mihai Busuioc, in functia de presedinte al Curtii de Conturi. Mihai Busuioc este considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea,…