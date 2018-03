Autonom: Sub 1% dintre pagubitii RCA stiu ca pot avea masina la schimb pe perioada reparatiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Soferii pot primi un autoturism de inlocuire cat timp au masina in service – este un drept mai putin cunoscut pe care il au toti posesorii de masini. Toate costurile de inchiriere sunt suportate de polita RCA a celui care a provocat dauna. Modificarile aduse politei RCA in 2017 includ beneficii pe care…

- Un baietel de un an, un barbat si o femeie au fost ucisi de gloante ratacite intr-un schimb de focuri intre traficanti de droguri si politie, vineri, in Complejo de Alemao, o favela din nordul orasului Rio de Janeiro, a anuntat sambata politia braziliana. Politia afirma ca a ripostat…

- Accident in Chisinau. O masina a Politiei a fost lovita, din spate, de un alt automobil. Impactul a avut loc in jurul orei 13:00 la intersectia strazilor Calea Iesilor cu Ceucari. Soferul masinii are insa o alta versiune.

- Editia cu numarul XIV a Programului ”Rabla” a demarat, joi, 15 martie, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu doua luni mai devreme fata de sesiunea din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei, cu mentiunea ca extensia programul ”Rabla Plus” va incepe in cursul saptamanii…

- Pentru a evita amenzile costisitoare si chiar implicarea in accidente rutiere cu urmari deosebit de grave, cei care vor sa-si faca de cap in cluburi, dar sa ajunga si cu masina acasa au la dispozitie un nou serviciu.

- Șoferii care circulau pe autostrada A1 București-Pitești au avut, recent, parte de o surpriza. In trafic, șoferul unui Logan vișiniu circula cu numarul de inmatriculare „mascat”. Mașina a fost surprinsa de camera de filmat de pe bord o a unui alt conducator auto. Omul a pornit pe urmele șoferului suspect…

- Caz de ras și de plans in Rusia. Dupa ce un șofer a parcat mai multe zile la rand mașina neregulamentar, un alt șofer s-a inervat la culme și a hotarat sa-i dea o lecție, una destul de indrazneața.

- Programul Rabla 2018 are o data exacta de incepere. Prin acesta iti poti cumpara o masina mai ieftina. AFM (Administratia Fondului pentru Mediu) a confirmat ziua din care te poti inscrie ca sa vezi daca esti eligibil. Pentru Rabla 2018, prima de casare ramane la 6.500 de lei. Aceasta va fi…

- Rainer Seele, CEO-ul OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, unicul producator local de petrol si gaze, spune ca grupul austriac are un buget de achizitii de 10 miliarde de euro pana in 2025. "Vom avea un buget de investitii anual de circa 2-2,5 miliarde de euro in perioada 2018-2025. Este…

- In prezent, in cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, dreptul de a conduce o mașina este suspendat pentru 30 de zile, cu reținerea permisului de conducere. Șoferii care nu acumuleaza niciun punct de penalizare in decursul unui an calendaristic vor primi puncte de bonus, astfel incat acestora nu…

- Noul autoturism EcoSport este cel mai avansat si complex produs in Romania, iar zilnic pe poata fabricii Ford din Craiova ies 600 de autovehicule. In primele patru luni productia autovehiculului a ajuns la un total de 20.000 de unitati.

- A fost o perioada cand distinsul nostru dom primare (sa traiți!) o fost luat in tagarța pentru simplul motiv ca, se plimba prin urbe și pe la neamuri cu o mașina de pleașca, de la o companie a urbei, care plimba poporul pe bani, in vreme ce mnealui nici nu știa cum arata un bilet. Dar o trecut perioada…

- COD RUTIER 2018. Soferii romani se plang ca amenzile sunt din ce in ce mai mari, iar motivele pentru care sunt sanctionati se schimba de la an la an. Una dintre cele mai des intalnite probleme de catre politisti este cea legata de trusa medicala.

- VEZI cum dezgheti rapid parbrizul de la masina. Toti soferii trebuie sa stie acest truc VIDEO Daca nu avem la indemana un astfel de spray pecial conceput pentru indepartarea cristalelor de gheata, specialistii ne recomanda sa folosim o solutie. Acum ca a venit vremea rece, unul dintre cele mai enervante…

- Pana marti, 27 februarie, ora 14.00, judetul Calarasi se afla sub avertizare de cod portocaliu de viscol, motiv pentru care autoritatile fac apel la cetateni sa nu plece la drum decat daca este absolut necesar si sa respecte cateva reguli pentru a evitarea nenorocirile.

- Daca nu avem la indemana un astfel de spray pecial conceput pentru indepartarea cristalelor de gheata, specialistii ne recomanda sa folosim o solutie. Exista si alte trucuri care va pot ajuta sa scapati repede de neplacerea geamurilor inghetate de la masina. Aveti nevoie de un castron…

- Peste 10% dintre șoferii din Romania nu și-au verificat mașinile la service de peste un an, 1.6% dintre ei și-o repara singuri, iar 2% aleg intotdeauna cele mai ieftine piese de schimb, potrivit un studiu de piața.

- 15 masuri recomandate de specialiști, pentru a face fața frigului. ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru perioada 26 februarie – 1 martie , perioada in care temperaturile vor fi foarte scazute, ajungand chiar la -22 de grade. Potrivit unei avertizari meteorologice emise de Administratia Nationala…

- Situatie de rasu-plansu la Lugoj unde o soferita reclama faptul ca a fost amendata pentru ca si-a parcat perfect regulamentar masina. Femeia, persoana cu handicap, a parcat autoturismul chiar in fata Primariei Lugoj pe locul destinat persoanelor cu dizabilitati. La intoarcerea la masina, lugojeanca…

- Volvo Cars, producatorul de autoturisme premium, a dezvaluit noul V60 cu cinci uși, mașina estate premium de dimensiuni medii, subliniind poziția companiei suedeze ca producator de mașini care combina frumusețea cu calitațile practice. Mașina a fost lansata in habitatul ei natural - pe aleea casei unei…

- O noua serie de intalniri ale soferilor si vatmanilor CTP cu psihoterapeuti a avut loc recent. Angajatii companiei de transport au avut ocazia sa isi expuna propriile puncte de vedere asupra factorilor de risc in traficul rutier din municipiul Iasi. La ultima sedinta de consiliere cu psihoterapeutii,…

- In perioada 27 ianuarie – 11 februarie, s-a desfașurat operațiuniea ”Viteza”, in cadrul careia 5972 de șoferi au fost prinși conducind cu o viteza excesiva pe traseele naționale. Șoferii, care au incalcat regulile de circulație rutiera au fost sancționați conform legislației in vigoare, noteaza Noi.md.…

- Potrivit unor estimari Antena 1, sunt zeci de mii de șoferi romani care iși cumpara cu buna știința un dispozitiv ce ii poate ucide in caz de accident. Este vorba de un dispozitiv care se fixeaza in locul centurii de siguranța și pacalește sistemul electronic al mașinii. Potrivit unui reportaj Antena…

- Registrul Auto Roman respinge informatiile difuzate recent in mass-media potrivit carora RAR si DRPCIV ar dori sa introduca o prevedere legala, prin care posesorii de autovehicule care au ITP suspendata sau expirata, respectiv inmatricularea suspendata, sa fie pasibili de inchisoare prin intocmirea…

- Soferilor le este interzis sa foloseasca telefoanele mobile in timp ce se afla la volan, chiar daca masina este oprita, a decis o instanta din Franta potrivit presei locale. Amenda pentru incalcarea acestei decizii este de 135 de euro. Potrivit publicatiei The Local, citata de Mediafax , conducatorilor…

- Un șofer care circula cu o mașina de teren pe varianta ocolitoare de la Gherla a fost oprit de polițiști, joi la amiaza. Proprietarul din Satu Mare o declarase in urma cu cateva zile furata. Pe 2 februarie 2018, la Poliția din Satu Mare a fost sesizat furtul unui autovehicul marca SsangYong Kyron. In…

- Aproape trei mii de lei este sanctiunea-record pentru soferii indisciplinati. Dar se poate ajunge chiar si la inchisoare. Trei din 100 de masini din Romania circula fara inspectia tehnica valabila.

- Toti soferii sunt obligati sa aiba asta in masina! Amenzile incep de la 1000 de lei: Politia Romana a inceput controalele! O noua prevedere legislativa le impune soferilor romani sa aiba intotdeauna la ei o fisa. Aceasta fisa se mai numeste si “cartea de salvare a autoturismului”. De retinut este ca…

- Utilizarea telefoanelor mobile în masini, chiar si când acestea sunt oprite sau stationate în alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere în Franta si la sanctionarea cu o amenda de peste

- I se poate intampla oricui merge cu mașina sa fie victima unui accident rutier. Iata cațiva pași pe care ar trebui sa-i urmați daca mașina cu care calatoreați s-a rasturnat in urma impactului: 1. Verificați daca ați suferit vreo rana! Primul lucru care trebuie facut este o evaluare…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca va demara un proiect impreuna cu Registrul Auto Roman (RAR) in vederea adoptarii unui proiect prin care autovehiculelor grav avariate sa le fie suspendata automat ITP-ul (Inspectia Tehnica Periodica), scrie Gandul.

- Cei care vor dori sa achizitioneze o masina la mana a doua vor putea afla cu un simplu mesaj text (SMS) trimis RAR tot istoricul masinii pe care urmeaza sa o cumpere. In plus, cele doua institutii promit ca vor face imposibila reintroducerea in trafic a masinilor „dauna totala”. Cel putin asa anunta…

- vezi prezentarea Unii soferi isi schimba rar masina, asa de rar ca o tin peste 15 ani. Bineinteles majoritatea celor care isi schimba rar masina prefera modelele japoneze. Compania de cercetare auto iSeeCars a analizat peste 650.000 de masini vandute anul trecut, fabricate intre anii 1981-2002, pentru…

- Incepand de luni, 22 ianuarie, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesand pagina de internet…

- Șoferii pot sa vada pe internet in ce clasa de asigurari li se incadreaza mașina Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pus la dispozitia asiguratilor un instrument pe internet prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA.…

- Bucurie pentru copii, necaz pentru șoferii albaiulieni! Zapada care s-a așezat in ultimele doua zile le da deja batai de cap conducatorilor auto care se deplaseaza cu mașinile. Greutatea vine chiar de la primele ore ale dimineții, cand cel mai greu pentru proprietarii de mașini este sa le scoata din…

- Zapada ți-a facut o bucurie și ți-a blocat mașina, iar utilajele de deszapezire au desavârșit opera, ridicând în jurul mașinii un zid de nepatruns? Trebuie sa știi ca poți scoate mașina din nameți chiar și fara sa dai la lopata. Trebuie însa sa fii perseverent și sa…

- Numarul accidentelor de circulație a crescut ingrijorator in ultima perioada in municipiul Targu Jiu. Cele mai multe din cauza vitezei excesive. Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente care pun in pericol viața cetațenilor, primarul Marcel Romanescu s-a intalnit astazi cu reprezentanți ai…

- Proiectul instituie obligativitatea existentei dispeceratelor la care clientul sa poata apela telefonic sau prin alte mijloace si care sa poata transmite taximetristilor comenzile prin statie de emisie - receptie. Masinile trebuie dotate cu aparate de taxat fiscalizate, potrivit proiectului consultat…

- Suspendarea inmatricularii unui autovehicul este o sanctiune nou introdusa prin OG 14 din 2017, prin care este modificat Codul Rutier, informeaza publicația legestart.ro. Perioada in care cumparatorul unei masini trebuie sa informeze autoritatile despre schimbarea proprietarului acelei masini va fi…

- Cea mai buna solutie pentru a dezgheta geamurile masinii iarna ramane spray-ul special conceput pentru indepartarea cristalelor de gheata. Daca nu avem la indemana un astfel de spray, specialistii ne recomanda sa folosim o solutie. "Se formeaza o solutie dintr-un litru de apa si 300 de mililitri de…

- Locuitorii unei comune de langa Timișoara au trecut prin momente de panica, in aceasta noapte. O mașina aflata pe marginea drumului, in apropiere de localitatea timișeana Parța, a ars ca o torța și s-a facut scrum. Incendiul a avut loc dupa miezul nopții. Șoferii care au trecut prin zona s-au gandit…

- Pe strazile municipiului Constanta, in cursul zilei de azi, a putut fi vazut un automobil care avea anvelope specifice masinilor de raliuAstfel, azi, participantii la trafic, care au circulat pe bulevarudul 1 Decembrie din Constanta, au putut admira o masina tunata.Este vorba despre un automobil marca…

- Ninsorile abundente din aceasta iarna din Rusia au fost o provocare grea pentru șoferii care încercau sa porneasca mașina parcata în panta și sa coboare cu ea pâna la șoseaua situata la câțiva zeci de metri distanța.

- Sfaturi extrem de importante pentru toti soferii. Cum iti incalzesti masina iarna? Iti spunem noi toate secretele. Cine nu-și dorește ca dimineața sa se urce intr-un automobil incalzit și sa nu mai aștepte mult timp ca temperatura din mașina sa ajunga la un nivel acceptabil?Vezi AICI doua…

- Perioada iernii poate sa fie destul de dificila pentru un automobil, mai ales daca este parcat in aer liber. Din cauza zapezii vopseaua poate sa aiba de suferit iar umezeala si noroiul pot sa faca si ele pagube destul de costisitoare.

- Ei bine acum Guvernul doreste o noua modificare a taxelor auto, respectiv dupa ce a scos la inceputul anului infama taxa auto pentru masinile aduse din afara tarii, taxa contestata in cele mai mare foruri din Uniunea Europeana. Politica de stat asupra celor care detin o masina a fost…

- Romanii ar putea avea noi reguli pentru mașini de la anul in ceea ce privește inspecția tehnica, modul de vanzare-cumparare al autoturismelor și mai ales taxele platite pentru a deține sau inmatricula un autovehicul. Unele dintre actele normative au primit acordul Parlamentului și au deja o data certa…

- In plin scandal, taximetristii din Bucuresti mai primesc o... lovitura. Daca aveati impresia ca le-ati vazut pe toate si ati trait tot ce se putea trai pe durata calatoriei cu taxiul, va inselati amarnic.