Automobiliştii europeni sunt din ce în ce mai agresivi la volan şi comit cele mai multe accidente rutiere Neatentia la volan face din ce in ce mai multe victime in randul conducatorilor auto din cauza mai multor factori, intre care consumul de alcool, stupefiante si viteza excesiva. Insa neatentia la volan este de departea cea mai periculoasa, in termeni de risc, un studiu in acest sens dezvaluind ca aceasta este prima cauza a mortalitatii rutiere - risc de 54 la suta dintre cazuri. Studiul a mai scos la iveala inca un factor de risc important, acesta fiind distragerea atentiei de catre diferite obiecte conectate in timpul mersului cu masina, cum sunt aparatele de radio, muzica data la maxim,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

