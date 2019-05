Automatizarile industriale - o afacere de actualitate Domeniul automatizarilor a luat amploare in ultima perioada datorita unei cresteri la nivel de cereri ce vizeaza in special capitolul industrial. Majoritatea afaceristilor se bazeaza astfel din ce in ce mai mult pe dezvoltarea diferitelor industrii, mai cu seama pe cele orientate spre productie.



In ultimul timp, se opteaza pe aspectul cantitatii in productie, deoarece ofertele sunt variate si astfel cererea de pe piata este pe masura. In afara de oferte, pentru mentinerea afacerii si castigarea increderii clientilor este nevoie de o atentie specifica asupra detaliilor fine ce tin de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sibiu a fost notificata ca proiectul depus pentru dotarea ambulatoriului clinic integrat al Spitalului de Pediatrie Sibiu a intrat in etapa de precontractare a finanțarii din fondurile europene pe Axa 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. Read More...

- Unul din principalii piloni ai doctrinei liberale este reprezentat de sprijinul acordat antreprenorilor pentru a genera dezvoltare. Prin munca și creativitate ne dezvoltam afacerile, dar, totodata și comunitațile noastre, astfel ca traiul de viața al fiecaruia dintre noi sa fie mai bun. Candidații PNL…

- Disponibilitatea fortei de munca si accesul la mijloacele de transport in comun au devenit in ultimii ani factori critici pentru dezvoltarea hub-urilor de spatii logistice si industriale, apreciaza Muler Onofrei, managing partner, Element Industrial....

- SAP, lider global in transformare digitala, considera ca, in prezent, orice companie, indiferent de dimensiunea ei, poate avea angajați care sa lucreze de la distanța, fara sa investeasca intr-o infrastructura costisitoare și complexa. Dezvoltarea tehnologiei și raspandirea accesului la internet permit…

- Comisia a adoptat marți cateva programe de lucru in vederea cofinanțarii unor proiecte industriale comune in domeniul apararii, in valoare de pana la 500 de milioane de euro, in perioada 2019 – 2020. Prin aceste decizii, Comisia lanseaza primele proiecte comune industriale de aparare finanțate de UE…

- SOCIETATE DIN DOMENIUL TEXTIL, CU SEDIUL IN DUMBRAVITA, ANGAJEAZA LANSATOR PRODUCTIE Beneficii: bonuri de masa si decontarea transportului INFORMATII SUPLIMENTARE DE LUNI PANA VINERI INTRE ORELE 9 -16 LA TEL 0256.303044 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- In timp ce antreprenorii din Uniunea Europeana și Uniunea Europeana recunosc cu tarie rolul internaționalizarii, companiile trebuie sa fie pregatite sa faca fața provocarilor acestui fenomen și sa implice oameni calificați, capabili sa profite de oportunitați. Proiectul IN_DIGIT2EU iși propune sa ofere…