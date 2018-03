Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Partidului Social Democrat, filiala Pitesti, a decis, joi seara, sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, decizia fiind luata de Comitetul Executiv al filialei din Pitesti, transmite corespondentul Mediafax. Seful PSD Arges, Serban Valeca, a declarat ca organizatia PSD…

- In 2017, Primaria Campina a achiziționat 250 coșuri stradale de gunoi in valoare totala de 40.311 lei. Pentru 2018, de la bugetul local, pentru achiziționarea de noi coșuri de gunoi s-au alocat 60.000 lei. Adica 100.000 lei in doi ani. Adica, un miliard de lei vechi. Nu-i, totuși, cam mult? Este adevarat…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri sanctionarea disciplinara, prin suspendarea pe o perioada de 6 luni, a judecatoarei Mariana Moncea de la Tribunalul Bucuresti, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Conform surselor citate,…

- Iosif Stalin a fost o personalitate marcanta a istoriei, insa putine persoane cunosc povestea lui Iakov, fiul cel mare al conducatorului sovietic. A fost supus cruzimii tatalui sau si lasat sa moara intr-un lagar nazist.

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat, vineri, ca un incendiu a izbucnit in interiorul unei hale situate pe strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni din judetul Ilfov. Suprafata pe care se manifesta incendiul este de…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Internaționalul argentinian, Paulo Dybala, iși dorește sa iși continue cariera la Juventus Torino. Potrivit publicației britanice The Sun, Dybala va semna un contract pe o perioada de 5 ani cu formația pregatita de Massimiliano Allegri. Aceeași sursa susține ca noul contract nu va conține nicio clauza…

- …in condițiile in care Ghibirdic, administratorul public, declara ca: ”nemaifiind resurse, pe cine, ce voiați sa facem?”, bugetul local este efectiv calcat in picioare. Gutau considera ca miliardele de lei aruncate pe banci, coșuri de gunoi, locuri de joaca, achiziție sediu primarie, pavele, mașini,…

- In weekend-ul care a trecut a fost pauza in ligile a doua si a treia, in conditiile in care Federatia a decis sa amane toate meciurile programate din cauza temperaturilor foarte scazute. Daca antrenorul Forestei, Florentin Petre, a decis sa le dea jucatorilor sai doua zile libere, Bucovina Radauti,…

- In prima runda, echipa lui Gica Hagi intalneste in deplasare FCSB duminica, 11 martie, de la ora 20.45 , in vreme ce in etapa secunda formatia de pe litoral se va duela, vineri, 16 martie, de la ora 20.45 cu CSU Craiova, la Ovidiu. In play off, cele sase echipe participante au intrat cu urmatoarele…

- Primarul Gabriela Firea a aparut, miercuri, 28 februarie, in Piața Constituției, acolo unde a prezentat utilajele de topit zapada, cu o caciula vișinie pe cap. Apariție ei a starnit comentarii in spațiul public, unele voci susținand ca acea caciula ar fi din blana de vulpe și ar costa 100 de euro. Primarul…

- NEWS ALERT Ce a decis Guvernul cu Formularul 600. Vezi modificarile Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Guvernul pune in dezbatere publica proiectul de ordonanta de urgenta care prevede comasarea a sapte declaratii fiscale, precizand ca Executivul incurajeaza depunerea acesteia in mediul online.…

- Norvegia va interzice armele semiautomate incepand cu 2021, la zece ani dupa sangerosul atac comis de extremistul de dreapta Anders Behring Breivik, a anuntat marti un oficial norvegian, informeaza AFP. Tragand invataminte din drama soldata cu 69 de morti pe insula Utoya in 2011, guvernul de dreapta…

- Autoritatile de pe Aeroportul International McCarran din Las Vegas, Statele Unite, au instalat "cutii de amnistie pentru marijuana" destinate pasagerilor care uita sa isi arunce produsele legale continand aceasta planta, informeaza UPI.

- Anual, in Campina se cheltuiesc sume importante pentru achiziția de indicatoare rutiere, stalpișori, catadioptrii, banci, coșuri de gunoi și altele. Dupa aprobarea bugetului local pentru 2018, am vrut sa vedem la cat se ridica suma stabilita anul acesta pentru astfel de achiziții. Raspuns - 250.000…

- Las Vegas, 26 feb /Agerpres/ - Autoritatile de pe Aeroportul International McCarran din Las Vegas, Statele Unite, au instalat "cutii de amnistie pentru marijuana" destinate pasagerilor care uita sa isi arunce produsele legale continand aceasta planta, informeaza UPI. Nevada a legalizat…

- Nu mai puțin de 55 de kilograme a slabit o tanara din Marea Britanie, dar fara sa faca sport. Nici macar un minuțel! Lindsey Awad avea nu mai putin de 135 de kilograme și intr-o zi a decis ca așa nu se mai poate. Și a decis sa dea jos repede surplusul consistent. Aceasta nu […] The post A slabit 55…

- De cele mai multe ori, aruncam orice in coșul de gunoi, fara sa ne gandim ca putem polua serios mediul. Iata ce obiecte n-ar trebui sa mai ajunga in container niciodata, scrie realitatea.net.

- Consiliul de Disciplina al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea a decis ca judecatorii sa fie cei care vor avea ultimul cuvant in cazul profesoarei de franceza de la Golești. Aceasta a sesizat IȘJ cu privire la faptul ca unitatea de invațamant la care era angajata a decis desfacerea contractului…

- Avionul este cel mai sigur mijloc de transport și a devenit și foarte popular in ultimul timp. Cele mai apreciate calatorii cu avionul sunt city-break-urile pentru ca sunt accesibile ca preț. Turiștii trebuie sa știe cele 7 secrete prin care pot gasi cele mai ieftine bilete de avion.

- Foto: Gropa de gunoi Titu Neințelegerile dintre ADI salubritate și Primaria Titu in privința transferului cu titlu gratuit din patrimoniul Post-ul TITU: Consiliul local a decis sa nu cedeze cu titlu gratuit o suprafața pentru extinderea gropii de gunoi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala incepand cu 1 iulie 2018 , cat si la comercializare 1 ianuarie 2019 , informeaza Agerpres.ro. Proiectul de…

- Iesenii nu exceleaza la capitolele bun simt si buna crestere. Recent, Primaria a montat cutii de plexiglas pentru protejarea arborilor si arbustilor de pe Pietonal atunci cand se imprastie clorura de claciu pentru deszapezire. Iar aceste cutii au devenit cosuri de gunoi. Unele cutii s-au umplut de zapada,…

- Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au luat, joi, o decizie in privinta infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta privind SPP-ul, mai exact pentru “verificarea activitatii” actualului director al Serviciului, Lucian Pahontu, si “a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Doi angajati ai firmei de transport in comun din Targu Jiu, Transloc, au fost concediati ieri, dupa ce ar fi primit bani de la calatori, fara sa elibereze bilete de calatorie. Cei doi au fost filmati intr-un mijloc de transport ...

- Doi angajati ai Transloc au ramas, de joi, fara loc de munca. Asta dupa ce un targujian s-a plans directorului Vasile Cailean ca salariatii sai ar incasa bani pentru bilete, dar nu le dau tichetele. Ca sa fie luat in seama, un...

- Doi angajați de la Transloc au ramas fara locurile de munca dupa ce au fost filmați in timp ce au cerut bani de la calatori fara a le elibera bilete. Filmul cu cele intamplate a ajuns pe masa directorului societații care a reacționat și a luat masura concedierii celor doi. “Cu privire la incidentul…

- Cei 464.000 de membri ai SPD urmeaza sa transeze prin vot si disputa interna din partid privind participarea la o noua coalitie cu crestin-democratii condusi de cancelarul Germaniei, Angela Merkel. A renunțat la postul de ministru de externe Martin Schulz, fost presedinte al Parlamentului…

- Dupa ce exact 1.375 de timișoreni au raspuns la sondajul inițiat sambata seara, pe Facebook, primarul Nicolae Robu a anunțat ca a luat o decizie. Pentru ca unii respondenți nu au fost de acord cu o gratuitate, aceasta vor fi anulate.

- Bilete de tren la jumatate de pret vor fi puse in vanzare de CFR Calatori pe anumite rute pentru zilele de 14 si 24 februarie - Valentine’s Day si Dragobe. Indragostitii vor putea face, in aceste zile, declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord din Bucuresti.

- Asocierea SC Eraos SA ndash; SC Integra Proiect Design SRL, prin liderul SC Eraos SA, cu sediul in Fantanele, judetul Constanta, si sediu pentru corespondenta in Ovidiu, a depus o contestatie in data de 03.01.2018, la sediul Consiliul National de Solutionare.Asocierea SC Eraos SA ndash; SC Integra Proiect…

- Vera Brejneva si-a sarbatorit cea de-a 36 aniversare, impreuna cu sotul sau si citiva prieteni, in cel mai romantic oras italian. Artista a decis sa nu sarbatoreasca cu fast, optind astfel pentru o escapada romantica in Venetia, impreuna cu sotul si citiva prieteni apropiati. Sotul sau, Konstantin…

- Strazile din Balti nu mai scapa de gunoi, iar zapada topita le da si mai mari batai de cap locuitorilor. Acestia spun ca in ultimele zile, orasul s-a transformat intr-o adevarata mocirla.

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din inchisoare a trei medici care fusesera arestati in legatura cu criticile la adresa operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, insa a decis plasarea lor sub control judiciar, a declarat vineri un avocat, relateaza DPA. Cu toate acestea, alti opt…

- 14 februarie se apropie și probabil ați inceput deja sa va gandiți ce cadouri de Valentine’s Day puteți cumpara pentru iubitele sau soțiile voastre. Cu siguranța vreți ca acestea sa fie surprinse placut și chiar impresionate de originalitatea voastra, așa ca o simpla cutie cu bomboane și un buchet de…

- Donald Trump a semnat marti un ordin pentru menținerea inchisorii de la Guantanamo Bay, marcind o ruptura neta cu tentativele repetate si in final lipsite de succes ale predecesorului sau, Barack Obama, de a inchide controversatul penitenciar unde au fost aduși și torturați, dupa atentatele de la 11…

- Circa 54% dintre clientii Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajatilor, astfel incat acestia sa beneficieze de aproximativ aceleasi salarii nete ca cele din 2017, potrivit unei analize realizate de compania care activeaza pe piata de externalizare a proceselor de HR, relateaza…

- Desi abia a fost validata lista ministrilor ALDE, iata ca unul dintre ministrii propusi de partidul lui Calin Popescu Tariceanu a decis sa se retraga din cursa. Surse au declarat pentru STIRIPESURSE ca ar fi vorba despre ministrul Energiei, Toma Petcu.Potrivit primelor informatii, Toma Petcu…

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, joi, dupa ora 07.00 (ora Romaniei), cu nemțoaica Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, in semifinalele Australian Open.Aceasta intalnire este a treia pe Rod Laver Arena. Ziua va fi deschisa, la ora 02.00, de un meci de dublu mixt.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, este asteptat luni, 22 ianuarie la Targu Jiu pentru a-i analiza activitatea sefului Inspectoratului Scolar Judetean(ISJ) Gorj, Ion Isfan. Acesta este acuzat ca in ultima saptamana a generat un adevarat scandal prin decizia de a elimina sporul de calculator din mai…

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși arunca copilul nou-nascut la tomberon din orașul chinez Xuanwei. Bebelușul a fost salvat de o femeie in varsta care l-a dus la spital unde i s-a oferit ingrijire medicala, scrie The Mirror. Tatal nemilos a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce lasa…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat in aceasta seara ca a decis sa o desemneze pe Viorica Vasilica Dancila, propusa de PSD și ALDE, in funcția de premier al Romaniei. Iohannis a invocat Constituția, deciziile Curții Constituționale și aritmetica parlamentara ca argumente pentru acceptarea noului prim-ministru.…

- Rompetrol Rafinare, companie controlata de grupul kazah de stat KazMunayGas, ce administreaza rafinaria Petromidia, a anuntat marti ca actionarii companiei au aprobat revocarea lui Marius Mitrus din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al societatii.In locul acestuia, a fost…

- Sute de aradeni au aderat la un protest initiat pe Facebook fata de majorarea cu 50 la suta a tarifelor la transportul cu tramvaie si autobuze, care a intrat in vigoare miercuri, anuntand ca nu vor mai cumpara bilete timp de doua saptamani, in cadrul actiunii numite "Olimpiada de fugit de controlorii…

- Coșuri de gunoi și banci distruse pe malul Someșului, de pe raza municipiului reședința de județ. Acesta este una dintre imaginile municipiului Satu Mare la inceput de 2018. Cine ar trebui sa ia masuri pentru aceste stricaciuni ? Nu este pentru prima oara cu mobilierul stradal din oraș este vandalizat.…

- Pe romanul cu cel mai ciudat nume il cheama Shiva și este fotbalist la FC Voluntari. Pe numele lui complet Adelin Shiva Parcalabu, mijlocașul spune ca prenumele sau i-a fost ales de tatal lui. „Tatal meu a facut yoga timp de 20 de ani și a vrut sa am un nume mai special, un nume de zeu”, a spus Adelin…

- In perioada sarbatorilor, punctele de lucru al Societații de Transport Public Local Timișoara, fosta RATT, vor avea un program speciale. De asemenea, din luna ianuarie, in cazul unora dintre ele, va fi modificat orarul.

- Circa 20 de saci de gunoaie au strans asistatii social de la Motru intr-o singura zi de pe Dealul Bujorascu. Soferii care tranziteaza zona arunca din masini pet-uri, pungi sau pahare de cafea, spune viceprimarul Cosmin Morega. &bdquo...

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În decizia sa, CJUE a subliniat că un serviciu al cărui scop este…

- Comisia juridica a Senatului a intocmit luni raport favorabil pentru modificarea Legii ANI prin care inceteaza unele interdictii pentru parlamentari. Comisia juridica a Senatului a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a…