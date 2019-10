Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administrație al Boeing, executivii de top din divizia de avioane și lanțul de aprovizionare, se vor intalni duminica in Texas, la doua zile dupa ce producatorul de aeronave a fost propulsat intr-o noua criza, cu privire la modelul sau 737 MAX inca retinut la sol, potrivit Reuters.Intalnirea…

- Grupul francez Renault si-a redus joi estimarile referitoare la vanzarile si profitul anului 2019, din cauza problemelor intampinate de producatorii auto la nivel mondial din cauza scaderii cererii pe unele piete majore, cum este cea din China, si a tranzitiei costisitoare la automobile mai putin poluante,…

- Banca Centrala a Spaniei a inrautatit estimarile privind evolutia economiei in 2019, 2020 si 2021, pe fondul reducerii investitiilor si a consumului privat, iar expansiunea va incetini in trimestrul trei din acest an la 0,4%, de la 0,5% in precedentele trei luni, transmit Bloomberg si Reuters. In…

- Vanzarile mondiale de coniac frantuzesc, stimulate de cererea venita de pe piata americana, au inregistrat al cincilea an consecutiv de crestere, atat ca valoare (+6,9%) cat si ca volum (+2,5%), a anuntat luni Biroul national interprofesional al coniacului din Franta (BNIC), transmite Reuters potrivit…

- Economia Germaniei s-a contractat in trimestrul al doilea, din cauza declinului exporturilor provocat de cererea externa slaba si conflictele comerciale, potrivit datelor publicate miercuri, transmite Reuters.

- Huawei a prezentat vineri propriul sistem de operare, in conditiile in care se confrunta cu amenintarea pierderii accesului la sistemele Android, cu care sunt echipate tabletele si smartphone-urile grupului chinez de telecomunicatii, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China,…

- Seful Comisiei anticoruptie din Bulgaria, Plamen Gheorghiev, a demisionat miercuri in urma unui scandal privind achizitionarea de apartamente de lux la preturi preferentiale, caz care a dus deja la demisia mai multor politicieni din partidul de guvernamant GERB, informeaza Reuters. Decizia…