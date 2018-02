Autolatest Romania recomanda anvelopele all season HANKOOK Kinergy 4s H740 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere avertizarea meteo de cod portocaliu de ninsoare, vant puternic si temperaturi scazute, cu posibilitate de formare a poleiului, in aceasta dimineata, incepand cu ora 08:00, 9 sararite au inceput sa imprastie material antiderapant pe strazile principale si secundare din municipiul Constanta,…

- Pacienților care reprezinta cazuri sociale li s-a prelungit perioada de spitalizare, iar gravidele și pacienții care necesita dializa au fost transportați din timp la unitațile medicale. Din aceasta noapte, județul Buzau se afla sub cod portocaliu de temperaturi scazute, iar incepand cu ora 10.00 intra…

- Cu toate acestea, siguranța trebuie sa fie prioritara in transportul copiilor și al tinerilor. In plus, lipsa de experienta și abilitațile mai puțin dezvoltate ale unui șofer incepator se pot compensa printr-o echiparea a autovehiculului care sa ofere maxim de siguranța – iar anvelopele sunt unul…

- Cea de-a doua mașina a unei familii este de cele mai multe ori utilizata doar pentru a transporta copiii la activitațile din timpul liber, iar șoferul adesea are mai puțina experienta la volan sau este chiar incepator. In plus, deoarece de multe ori cea de-a doua mașina a familiei este un model mai…

- In jurul orei 03:30, un apel la 112 indica un incendiu la un spațiu de depozitare din Paleu. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 2 Oradea. „In urma efectuarii recunoașterii, forțele de intervenție au constatat ca incendiul se manifesta la o…

- Luni seara, pe Strada 1 Decembrie 1918 din Sfantu Gheorghe a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit ca un barbat de 48 de ani, care conducea un autoturism dinspre gara catre centru, a…

- Serviciile in asistenta medicala primara sunt asigurate de catre medicii de familie, care pot oferi persoanelor neasigurate asistenta de specialitate pentru urgente sau consultatii periodice. Persoanele care au calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate pot sa beneficieze de o gama mult mai…

- Exista diferite poziții de alaptat, pe care le poți incerca, potrivit netmums.com. Daca o poziție se dovedește dificila sau ai probleme cu poziționarea copilului la san, nu renunța – este posibil sa ai nevoie, pur și simplu, sa incerci alta metoda. Arunca o privire asupra videoclipurilor despre pozițiile…

- „Mentionam ca, la acest moment, in bazele noastre de la Sectiile de Drumuri Nationale si districte din judetele Moldovei avem pregatite 75 de autoutilaje de deszapezire proprii si 347 inchiriate, conform contractelor, la care se adauga alte 117, la cerere. Chiar daca unii dintre romani se pregatesc…

- Pentru a gati acasa salata cu somon fume de la Negro 2000 aveti nevoie de smantana, telemea, nuci, avocado, salata asortata si cel mai bun somon fume de la Negro 2000. „Luam salata, o tocam putin, apoi adaugam telemea, avocado, nuci, iar apoi pregatim sosul. Acesta se face cu samnatana, suc de lamaie,…

- Academia Americana de Pediatrie recomanda ca bebelușii sa fie alaptați neaparat vreme de șase luni. Ba mai mult, ei spun ca mamele ar trebui sa-și alapteze micuții chiar și dupa varsta de un an. Mama a opt copii și consultant in lactație, Robin Elise Weiss, cunoaște aproape orice cand vine vorba de…

- Luni au loc lucrari de asfaltare pe sensul spre Pitesti al Autostrazii A1, soferii fiind avertizati de reprezentantii Centrului Infotrafic sa reduca viteza si sa respecte semnalizarea rutiera temporara.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1Ploiesti Brasov, intre kilometrii 101 500 de metri si105, pe sensul de urcare se circula in conditii de aglomeratie, formandu se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 40 km h. In conditii…

- Conducerea Agenției pentru Finanțarea Invesțiilor Rurale (AFIR) recomanda primariilor care deruleaza investiții cu finanțare din fonduri externe nerambursabile prin PNDR 2020 sa diminueze excedentul bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, cu sumele destinate implementarii proiectelor…

- Inceputul exercițiului financiar nou, care coincide in Romania cu inceputul calendaristic al anului, ridica urmatoarele probleme: 1-Inventarierea stocurilor nu este obligatoriu a se face fix la 31 decembrie 2017, deci nu este obligatorie pornirea la inceput de an cu stocuri faptice inventariate.…

- Avand in vedere informarea meteorologica emisa de ANM care anunta Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ si intensificari sustinute ale vantului, ceea ce determina ninsori viscolite vizibilitate redusa , CNAIR SA recomanda conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si…

- Potrivit ministrului Energiei, Toma Petcu, Mariana Gheorghe ar fi trebuit sa ramana la sefia Petrom pentru ca rezultatele de-a lungul timpului o recomanda, iar daca aceasta a ales sa demisioneze ar fi trebuit inlocuita cu un manager roman. „Noi ne-am dori un manager care sa inteleaga…

- Mariana Gheorghe ar fi trebui sa ramana la sefia Petrom pentru ca rezultatele de-a lungul timpului o recomanda, iar daca aceasta a ales sa demisioneze ar fi trebuit inlocuita cu un manager roman, a declarat, joi, ministrul Energiei, Toma Petcu. "Noi ne-am dori un manager care sa inteleaga…

- Un conducator auto s-a pomenit intr-o situatie dificila pe un drum din sudul tarii. Impreuna cu alti soferi incearca sa iasa din nametii care s-au adunat pe traseul E 584, cel care leaga localitatile Ciumai – Vulcanesti si care se afla in apropiere de frontiera cu Ucraina.

- Tehnologia Nokian Tyres Aramid Sidewall a fost conceputa pentru a aduce un plus de durabilitate anvelopelor, la utilizarea in conditii solicitante. Durabilitatea sporita oferita de aceasta tehnologie inovatoare este acum disponibila si pentru autoutilitare si rulote.

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- Avand in vedere prognoza meteo pentru perioada imediat urmatoare, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata la conditiile meteorologice. Astfel, polițiștii le recomanda conducatorilor auto sa adopte o maniera preventiva…

- "Vad ca se vehiculeaza numele Vioricai Dancila pentru functia de premier. Sper din tot sufletul meu de roman sa nu fie adevarat. Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta functie este obedienta oarba fata de Dragnea.…

- Anvelopele unei masini contin multe informatii care trebuie cunoscute de orice sofer datorita importantei pe care o au in siguranta unei calatorii. Datele sunt trecute pe flancul anvelopei si sunt reprezentate de mai multe grupuri de cifre, litere si, uneori, simboluri.

- Avocatul Poporului (AP) ii recomanda directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrica, masuri privind majorarea numarului de gardieni la Penitenciarul Vaslui. "Pentru prevenirea crizei de cadre si a unor posibile incidente in cadrul Penitenciarului…

- Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara, ingreunat, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Dupa mesele copioase de Craciun si Anul Nou, specialistii in nutritie recomanda cel putin o mica pauza de la alimentele grele cu care ne-am rasfatat de o saptamana incoace. Dr. Emilia Simion, medic primar diabet, nutritie, boli metabolice, recomanda meniul detox ideal pentru o zi.

- Feng Shui 2018. Culorile norocoase in Anul Cainelui de Pamant Pentru a echilibra surplusul elementului Pamant (elementul central al Anului Cainelui), se recomanda culorile care simbolizeaza elementul Lemn (verde) si elementul Apa (albastru si negru). Aceste culori pot influenta pozitiv…

- Politia Metropolitana din Londra a anuntat, joi, ca va spori prezenta fortelor de securitate in timpul evenimentelor ce vor avea loc cu ocazia trecerii in noul an, ca urmare la repetatele atacuri teroriste ce au avut loc pe teritoriul Marii Britanii, informeaza The Associated Press.

- Potrivit specialiștilor Ariston Thermo Romania, liderul pieței locale de centrale termice si boilere electrice, utilizarea optima și corecta a centralei termice de apartament presupune respectarea unor criterii de folosire de baza pentru a evita ingreunarea funcționarii echipamentului de incalzire. …

- Politistii sunt in strada si actioneaza pentru fluidizarea si monitorizarea traficului, pentru a preintampina producerea unor evenimente grave, la intoarcerea din minivacanta de Craciun! Politistii continua actiunile pentru prevenirea evenimentelor grave, combaterea incalcarii regimului legal de viteza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in zilele de 24 și 25 decembrie 2017, este anunțata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Autoritațile portugheze recomanda pasagerilor…

- Nutritionistii recomanda ca in Seara de Craciun si in zilele de sarbatori care urmeaza oamenii sa fie cumpatati in consumarea preparatelor culinare si a bauturilor alcoolice, la fel cum recomanda si consumarea produselor traditionale din carne de porc in locul celor pe baza de oua.

- Vremea rea s-a instalat in majoritatea regiunilor din țara, astfel incat polițiștii sunt nevoiți sa traga, din nou, un semnal de alarma pentru șoferi. Aceștia recomanda folosirea anvelopelor de iarna pentru a evita orice pericol in trafic.

- Agenția Naționala petru Protecția Consumatorilor vine cu sfaturi pentru șoferi. Daca termometrul arata sub +7 °C atunci e vremea ca anvelopele de vara sa fie înlocuite. Anvelopele de iarna pot asigura o mult mai buna aderenta în aceste conditii decât anvelopele de vara.…

- Regia Transport Electric Chisinau a cumparat 690 de anvelope noi pentru troleibuzele care circula pe strazile orasului. Intreprinderea a primit deja 270 de anvelope, celelalte urmand a fi livrate in urmatoarele zile.Anvelopele au fost achizitionate direct de la o companie din Belarus.

- Pentru evitarea unor evenimente neplacute, Metrorex in colaborare cu Politia Metrou recomanda tuturor calatorilor pastrarea distantei fata de marginea peronului, marcata cu o linie de siguranta. In acest sens se transmit anunturi mai dese prin instalatiile de sonorizare din statiile de metrou. De asemenea,…

- Politia Capitalei intervine in toate statiile de metrou pentru protejarea persoanelor aflate in aceste locatii si pentru identificarea unei femei banuite de comiterea infractiunii de amenintare, informeaza DGPMB.

- Poliția Capitalei face apel la cetațeni sa iși pastreze calmul in contextul ultimelor incidente de la metrou, asigurand ca polițiștii acționeaza in stațiile de metrou imbracați in haine civile. Exista (n.r. echipe de polițiști) in permanența. Nu sunt atat de vizibile pentru ca acționeaza in civil, a…

- Papa Francisc spune, intr-o emisiune televizata care va fi difuzata miercuri, ca trebuie evitat ''dialogul cu Satan'', ''o persoana'' foarte inteligenta, care are o mare putere de convingere, informeaza AFP. Satan personifica ''raul, nu incertitudinea'', explica papa Francisc într-un…

- Transformare radicala de look pentru Sarbatori? Iata ce recomanda Cristi Pascu Perucile “Cea mai simpla varianta pentru a obtine o transformare radicala sunt perucile. Femeile vor alege mereu peruci care vin in contrast cu nuanta naturala a parului. Blondele vor alege sa fie brunete si invers, insa…

- Un adevarat miracol pentru organism, varza murata este cea mai ieftina sursa de probiotice si singurul aliment care contine vitamine B12. Datorita acestor calitatii, specialistii o recomanda impotriva constipatiei, dar si pentru intarirea sistemului imunitar.

- orice sofer responsabil ar trebui sa stie ca anvelopele sunt unele dintre cele mai importante componente ale unui automobil. De ele poate depinde viata lui, ale pasagerilor din masina, ale celorlalti soferi si pietonilor.

- Anvelopa Nokian WR D4 este o anvelopa de iarna de ultima generație, dezvoltata de Nokian Tyres pentru condițiile meteorologice specifice Europei Centrale. Aceasta ofera aderența excelenta și confort din punct de vedere al manevrabilitații, chiar și la viteze ridicate. Anvelopa satisface exigențele…

- Consumerismul exagerat, diversitatea și numarul prea mare de preparate din meniu, alimentele bogate in grasimi, zahar sau carbohidrați, consumul de bauturi alcoolice sau incalcarea regulilor de combinare a alimentelor și schimbarea brusca a dietei se regasesc printre principalele greșeli de alimentație…

- Pentru urmatoarele zile, meteorologii au anuntat ca va cadea lapovita pe arii extinse. Prin urmare, Inspectoratul National de Patrulare indeamna soferii aflați in dificultate sa apeleze la ajutorul echipajului de patrulare care se afla in apropriere și asigura traficul rutier.

- Fostul senator Ion Rușeț, acum consilier al managerului CE Oltenia, a fost uimit sa citeasca in direct la un post de televiziune nota de fundamentare pe un proiect al statutului minerului, inițiat de trei parlamentari de Gorj. Este vorba de dep...

- Circulatia pe Valea Prahovei se desfasoara in coloana duminica la pranz, traficul fiind ingreunat in special intre Predeal si Busteni si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre Bucuresti, anunta Centrul Infotrafic al Politiei...

- Atenție, turiști! Este bine sa nu porniți in drumeții montane, in aceste zile. Asta pentru ca pe munții din vestul țarii stratul de zapada masoara cațiva centimetri. De asemenea, Salvamont Caraș-Severin anunța, in aceasta dimineața, ca in Munții Țarcu și Godeanu este risc de avalanșa. De asemenea, se…