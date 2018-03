autoDNA.ro: Mai putin de 10% din totalul de masini second hand comercializate in Romania, anul trecut, au avut istoricul verificat

Stiri pe aceeasi tema

- Legumele de primavara, precum salata, ceapa verde, castravetii si rosiile, vor veni in acest an cu o usoara intarziere, din cauza temperaturilor scazute din ultima vreme, insa pretul acestora va fi mai mare doar la inceput, asa cum se intampla in fiecare an pana se regleaza piata, a declarat, luni,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca trebuie organizat un referendum pe tema redefinirii familiei in Constitutie si le-a transmis celor care au 'ingrijorari' ca Romania ar putea deveni o tara mai putin liberala ca acest lucru nu se va intampla. "Eu raman la convingerea…

- Suporterii din Romania sunt in doliu. Din nefericire, inca o legenda a fotbalului romanesc a parasit aceasta lume in Postul Paștelui. Potrivit tradiției, persoanele care mor in aceasta perioada ajung direct in Rai. Vestea morții fostului sportiv a cazut ca un trasnet asupra familiei și a celor care…

- Cumparatorii de masini second-hand trebuie sa fie atenti nu doar la numarul de kilometri reali parcursi de autoturism, ci si la daunele avute, 67% dintre masinile pentru care s-a verificat istoricul de daune anul acesta avand cel putin un incident, potrivit unui studiu realizat de un site de specialitate.…

- Președintele Romaniei a semnat luni, 19 martie, decretele privind promulgarea mai multor legi, printre care si legea care modifica anumite articole din cadrul Legii Educatiei Nationale.Citeste si: Sorin Ovidiu Vantu, OSANALE pentru Putin, dupa succesul in alegeri: 'Grație lui, Rusia inspira…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,6 a avut loc miercuri, in Vrancea, la ora 12.24. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc miercuri, la ora 12:24. Magnitudinea este de 4,6, transmite Institutul.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la congresul extraordinar al partidului, ca sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin care isi poate maximiza dezvoltarea, printre care infrastructura, agricultura si IT. "Sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin resursele…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender.

- Un proiect de modificare a Codului Fiscal initiat de mai multi parlamentari PSD impune restrictii privind comercializarea masinilor second-hand. 41 de senatori si deputati au initiat un proiect de modificare a Codului Fiscal, respectiv a art. 312, scrie adevarul.ro. „Regimuri speciale pentru…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat un raport de respingere, marti, proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani. Propunerea…

- Irak: 15 femei condamnate la moarte pentru ca fac parte din Statul Islamic. O judecatorie din Irak a condamnat duminica, la moarte, 15 femei cu naționalitate turca, dupa ce acestea au fost gasite vinovate ca fac parte din Statul Islamic. O alta femeie din Turcia, acuzata ca este membra a gruparii jihadiste,…

- Un cutremur a avut loc in urma cu putin timp, in Romania. Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acesta s-a produs in Buzau. Conform INFP, cutremurul din Buzau s-a produs in urma cu putin timp, la ora 12:01, si a avut o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter.…

- Deputatul Victor Paul Dobre, vicepresedinte la nivel regional al PNL, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca are un proiect pentru modificarea administratiei publice, atat la nivel central, cat si local, spunand ca aceasta a fost creata la mijlocul anilor ’60 si…

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in prima luna din 2018, a fost de 39.261 de unitati, de peste patru ori mai mare decat in perioada similara din 2017, cand erau inregistrate doar 7.708 de unitati, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris

- Peste 60 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, mai mult de 32 la suta dintre acestea fiind in Bacau. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 10.623 de la debutul epidemiei in Romania. Centrul National de Supraveghere si... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Armata rusa planuieste sa antrenze preotii Bisericii Ortodoxe sa conduca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicare militara pentru a-i pregati in cazul unor situatii de urgenta, informeaza The Moscow Times, care citeaza TASS.Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele…

- Piata de masini second hand este in continua expansiune in tara noastra, tot mai multi romani care nu dispun de un buget foarte mare, considerand-o o optiune viabila. Cel mai important lucru pe care cumparatorii unui astfel de autoturism trebuie sa il cunoasca este estimarea corecta a raportului calitate-pret,…

- Eurodeputatul Razvan Popa a transmis, in luna decembrie, o solicitare catre Comisia Europeana, de luare a unor masuri de combatere a fraudelor de pe piata masinilor second-hand si falsificarea kilometrajelor. Ca urmare, forul european a venit cu un raspuns ce confirma necesitatea implementarii unor…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.Potrivit…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand, scrie Romania TV.Proiectele…

- Conform presei straine, Larry Hagman a facut aceasta marturisire unui jurnalist american, cu conditia ca informatia sa nu fie publicata înainte de moartea sa. Cu ocazia unei vizite pe care Larry Hagman a efectuat-o în anii 1980 în România, unde serialul "Dallas"…

- Istoricul si filosoful Neagu Djuvara a murit la varsta de 101 ani, informeaza Televiziunea Romana. Unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, Djuvara a fost una dintre personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos autentic despre Romania si blazonul…

- O analiza efectuata de Centrul Antidrog scoate la iveala rezultate ingrijoratoare. Respectivul sondaj la care au raspuns aproape 750 de elevi botoșaneni a fost efectuat in 2016 insa a fost facut public recent deoarece interpretarea datelor a reprezentatant un proces de durata. Bilanțul este un ingrijorator…

- Tranzactiile cu mașini second-hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depașit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Cel putin unsprezece persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs in apropierea unui sediu al organizatiei umanitare Salvati Copiii, aflat in orasul Jalalabad din Afganistan, informeaza site ul postului BBC, preluat de Romania TV.Miercuri dimineata, in jurul orei locale 9.10 ora Romaniei,…

- Anul trecut s-au vandut in Romania aproape 4 milioane de smartphone-uri, iar pentru fiecare telefon inteligent cumparat s-au achizitionat cel putin doua accesorii, transmite compania Avenir Telecom. Astfel, piata locala de accesorii a depasit anul trecut pragul de 10 milioane de unitati.

- In cea mai vestica localitate din Romania, timpul parca a stat in loc. „Investitorii nu vin pentru ca nu avem punct de trecere a frontierei”, ne-a spus Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche. Pana in 2012, administratia locala a facuta numeroase demersuri pentru deschiderea unui punct de trecere,…

- Demis Grigoraș Despre naționala masculina de handbal se vorbește din nou pozitiv in aceste zile, dupa ce a reușit sa ajunga in play-off-ul Campionatului Mondial de handbal masculin, ultima faza a calificarilor, programata in luna iunie. Cu bune și mai puțin bune, Romania a aratat in primul rand a echipa,…

- Beyonce de Romania a trecut prin momente dificile dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Insa, blondina a facut analize, care i-au aratat ca este sanatoasa. Fosta iubita a lui Guta are o stare foarte buna de spirit si se bucura de momentele petrecute alaturi de fiica sa.

- Exista multe mituri in lumea ”gulerelor albe”, iar unul dintre acestea este ca sefii bancilor nu se amesteca deloc cu oamenii obisnuiti. Nu este, insa, mereu asa, cel putin in cazul unuia dintre cei mai admirati directori de banca de la noi. CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania , l-a intalnit pe…

- Productia Dacia in Romania scade constant de cinci ani incoace, putin cate putin. In 2017 a atins minimul ultimilor cinci ani. Chiar daca atunci cand comparam cifrele din 2017 cu cele din 2016 scaderea este de numai 2%, cifrele arata mai ingrijorator cand privim unitati de timp mai mari. Spre exemplu,…

- Banca Mondiala si-a imbunatatit estimarile pentru cresterea economica pe care o va inregistra Romania in acest an. Institutia prognozeaza ca economia tarii noastre va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata…

- ANUNTUL de care cumparatorii de MASINI SECOND-HAND se TEM. VEZI ce trebuie acestia sa stie Un studiu realizat de o platforma online de verificare a istoricului mașinilor second-hand arata ca mai puțin de 10% din totalul mașinilor rulate comercializate in Romania anul trecut au avut istoricul verificat.…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma furtunilor produse in ultimele zile in Madagascar, au anuntat luni autoritatile, scrie Reuters, preluat de Romania TV. Peste 13.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din cauza intemperiilor.Ciclonul tropical…

- Odata cu eliminarea timbrului de mediu si a altor taxe, reprezentanțele Registrului Auto Roman au fost luate cu asalt de sute de mii de romani pentru obtinerea actelor in vederea inmatricularii masinilor second-hand. Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in…

- 2017 a fost anul record al înmatricularilor sau reînmatricularilor de mașini second-hand. Peste un milion de autoturisme vechi au intrat oficial în circulație, arata o analiza Profit.ro pe baza datelor AutoDNA.

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat,…

- Soțul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda, vrea sa reprezinte Romania la cel mai important concurs muzical din Europa. Muzicianul Tavi Clonda, care a devenit tatic pentru prima oara anul trecut , a inceput anul in forța. tavi Clonda s-a inscris la selecția naționala Eurovision 2018 și vrea sa reprezinta…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Diferenta de 1 leu pentru fiecare litru de benzina a condus mii de soferi sa-si treaca masina pe GPL, pretul real al unei alimentari fiind de 90 lei pentru un rezervor plin. DE CE RECOMANDAM GPL SI IN ANUL 2018? In conceptia Monteaza GPL Romania ,…

- In urma cu putin timp Liviu Dragnea, presedintele camerei Deputatilor a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica…

- Un cutremur a avut loc in Romania in urma cu putin timp. Acesta s-a produs intr-o zona mai putin obisnuita, in judetul Galati, la o adancime de 14 km. Magnitudinea a fost de 2,1, iar epicentrul seismului a fost situat la 132 km sud-vest de capitala Republicii Moldova, Chisinau, si 30 km nord-vest…