- Mama Luizei Melencu este disperata! Dupa ce o persoana a declarat ca ar fi vazut-o pe Luiza in Italia, pe o strada unde stau prostituatele, doamna Monica ar fi pregatita sa negocieze cu proxenetii.

- Maia Morgenstern, una dintre cele mai de succes actrite din Romania, este mama a trei copii, lucru pe care nu multa lume il stie! Daca Tudor, baiatul din casnicia cu Claudiu Isodor a fost vazut des pe scena, nu acelasi lucru putem spune si despre cele doua fiice. Insa, una dintre ele, Cabiria, vrea…

- Mama Luizei Melencu a rabufnit la adresa procurorilor DIICOT dupa ce joi a fost amendata cu suma de 5.000 de lei pentru ca a refuzat prelevarea de probe biologice in vederea unei noi expertize ADN. "Dinca mi-a luat fata, DIICOT imi ia banii! Sa ma ia si pe mine Dinca, ca sa pot sa le platesc banii procurorilor!…

- Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, a luat foc la vestea ca DIICOT a amendat-o pentru refuzul de a se prezenta la București pentru a i se aduce la cunoștința faptul ca DIICOT a apelat la FBI pentru expertizarea ramașițelor din Padurea Caracal.Citește și: BATAIE de JOC la Caracal? Tanara sechestrata…

- O fetita in varsta de 10 luni a fost descoperita de politistii de frontiera ascunsa sub fusta mamei sale, intre banchetele unui autoturism, cu intentia de a fi trecuta ilegal frontiera romano-maghiara. Potrivit unui comunicat al IGPF transmis, miercuri, AGERPRES, in cursul zilei de marti,…

- Crimele odioase din Caracal au intors Romania cu susul in jos și au revoltat toți oamenii. Chiar daca Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a ucis pe cele 2 adolescente, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, momentan nu s-au gasit probe care sa conduca la ipoteza clara a unei crime.

- Monica Georgeta Melencu a povestit, duminica, la Caracal, despre raspunsurile primite de la autoritați, atunci cand se ducea sa intrebe daca se mai știe ceva de fiica ei, disparuta in 14 aprilie. Femeii i s-a spus ca poate Luiza a plecat cu un Fat-Frumos, fata fiind majora.Mama Luizei a dezvaluit,…

- A intrat in Cartea Recordurilor fiind declarat cel mai puternic copil de pe planeta in urma cu 5 ani. Acum, micuțul roman stabilit impreuna cu familia in Italia, a implint varsta de 14 ani și s-a schimbat radicat, fiind un barbat in adevaratul sens al cuvantului