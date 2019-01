Autodenunţ în direct! Bădulescu, “omul lui Firea”: Am minţit despre mitingul din 10 august Badulescu sustine ca s-a enervat cand s-a dus la sedinta la care i se hotara soarta si nu a fost lasat sa intre. ”E o golanie. (…) E o execuție de tip mafiot, fara a putea spune ce am de spus. Am mințit la Parchet. Recunosc ca am mințit la Parchet și ma pun la dispoziția organelor de ancheta. Am mințit in legatura cu mitingul din 10 august 2018 “, a afirmat Badulescu. Intrebat in ce a constat declaratia mincinoasa, Badulescu n-a vrut sa detalieze. “Am avut o alta atitudine cand m-au intrebat despre 10 august, am facut tot ce am putut sa trag cu partidul.” (…) “O sa ma cheme la Parchetul si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu, a afirmat, miercrui seara, la Realitatea TV, ca a trebuit sa minta in legatura cu protestele din 10 august 2018.Replica sa a venit in contextul in care PSD Bucuresti a decis sa-i retraga sprijinul. Badulescusustine ca s-a enervat cand s-a dus la sedinta la…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu a susținut, miercuri, ca a mințit când a fost audiat la Parchet în cazul protestului din 10 august. Declarațiile sale sunt facute în contextul în care PSD București a anunțat retragerea sprijinului politic în ceea ce-l privește.Aurelian…

- Badulescu a detonat o adevarata bomba, inainte de a fi exclus. El a spus ca a mintit cand a fost audiat la Parchetul General, in legatura cu evenimentele de la mitingul din 10 august 2018. "E o golanie. M-am dus la sedinta, dar nu am fost lasat sa intru. M-a intrebat cineva cine sunt, la intrare. I-am…

- Actualul viceprimar al Capitalei, Aurelian Badulescu, va pierde sustinerea partidului si functia, Comitetul Executiv al PSD Bucuresti intrunindu-se, miercuri seara, pentru a lua o decizie in acest sens. Consilierul general Radu Tutu este favorit pentru preluarea postului lui Badulescu, conform unor…

- Hannelore de la “Insula Iubirii” a vorbit despre parcursul ei in emisiune, despre redescoperirea de sine, despre sentimentele pe care le are pentru Andi Constantin, una dintre ispitele din emisiunea de la Antena 1, dar și despre momentele traite alaturi de fostul soț, Bogdan Ionescu. “Realitatea…

- Rares Bogdan, realizatorul emisiunii „Jocuri de putere” de la Realitatea TV, comenteaza taios amenintarea voalata a lui Carmen Dan, care a anuntat ca „ii putem identifica” pe cei care au semnat petitia adresata ONU privind violentele din 10 august. Rares Bogdan anunta ca si el a semnat petitia, fiind…

- Dupa Manda și Brailoiu un alt barbat politic frustrat, vicele Gabrielei Firea iși injura o colega in timpul unei ședințe și nu-și cere scuze pentru ca suntem in Romania. Eu așa ceva n-am mai vazut și am vazut destule prosteli politice la viața mea. Viceprimarul Bucureștiului, aflat in timpul unei ședințe…

- Serialul "Valiza" nu l-a surprins pe Victor Ponta. Fostul premier a declarat la Realitatea TV, la "Talk News". ca toata lumea știa ca Tel Drum este deținut de Liviu Dragnea. Lipseau doar documentele doveditoare.