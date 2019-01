Stiri pe aceeasi tema

- Un semnal important a venit și din partea lui Vladimir Putin, care a discutat telefonic cu Maduro și caruia i-a transmis „susținerea” sa in fața unei „crize provocate din exterior”. 08:50: Liderul opoziției Juan Guaido a declarat ca ia in calcul aministia pentru președintele Nicolas Maduro in cazul…

- Administrația de la Moscova il recunoaște pe Nicolas Maduro drept președintele legitim al Venezuelei și considera ca incercarile externe de a uzurpa puterea incalca legislația internaționala, a declarat Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant de la Kremlin, citat de Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Vladimir Padrino, ministrul Apararii din Venezuela, a declarat joi ca Nicolas Maduro este „presedintele legitim al tarii”, scrie Reuters, relateaza News.ro.Padrino a adaugat ca liderul opozitiei, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar al tarii, intentioneaza sa dea o lovitura…

- Marea Britanie si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela Juan Guaido, a anuntat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, adaugand ca alegerile prin care Nicolas Maduro a devenit presedinte nu au fost corecte sau libere, scrie Reuters, potrivit News.ro.Guaido s-a…

- Pe 23 ianuarie 2019, purtatorul de cuvant al National Assembly din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedintele interimar al tarii in urma masivelor proteste de strada impotriva guvernarii lui Nicolas Maduro. Administratia SUA l-a recunoscut imediat, iar Canada i-a urmat, scrie Quartz.

- Astfel, președintele Adunarii Naționale din Venezuela, Juan Guaido, s-a proclamat președintele țarii, iar Washingtonul i-a recunoscut la scurt timp poziția ca lider interimar, scrie Washington Post. „Astazi, îl recunosc oficial pe Juan Guaido,…

- Juan Guaido, liderul opozitiei si al Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat miercuri dupa-amiaza presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei,…

- Presedintele venezuelan, Nicolas Maduro, a declarat miercuri, fara a oferi dovezi, ca John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, coordoneaza un plan al Statelor Unite de invadare a Venezuelei.