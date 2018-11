Stiri pe aceeasi tema

- La Istanbul, presedintele ucrainean Petro Porosenko si Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au semnat sambata un acord privind infiintarea Bisericii ucrainene. „Astazi este o zi istorica”, a declarat Porosenko, citat de Interfax.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au semnat sambata, la Istanbul, un acord care va duce la recunoasterea unei Biserici ucrainene independente, provocand un nou acces de furie al Moscovei, relateaza AFP. Patriarhia de la Constantinopol a decis, la jumatatea…

- La inceputul acestei saptamani s-a produs o ruptura majora in Biserica Ortodoxa. Luni, sinodul de la Moscova a anuntat ca a rupt relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, cea care are in subordine peste 300 de milioane de crestini ortodocsi. In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu…

- Biserica Ortodoxa Rusa a denuntat joi o ”catastrofa” si o ”schisma” dupa hotararea istorica a Patriarhiei de la Constantinopol de a recunoaste o biserica independenta de tutela religioasa a Moscovei in Ucraina, relateaza AFP.”Patriarhia de la Constantinopol a luat astazi (joi) o decizie catastrofala.…

- Patriarhia Constantinopolului a recunoscut joi o Biserica Ortodoxa independenta in Ucraina, la finalul unui Sfant Sinod de doua zile la Istanbul, decizie ce va starni in mod sigur iritarea Moscovei. Patriarhul Filaret al Kievului si Makarii, Arhiepiscopul Ucrainei, au fost si ei recunoscuti de catre…

- Biserica Ortodoxa Rusa a avertizat miercuri ca ar putea avea loc revolte in Ucraina daca o Patriarhie ucraineana independenta fata de Moscova va fi recunoasca de Constantinopol, in conditiile in care o decizie pe marginea acestui subiect este asteptata in viitorul apropiat, informeaza AFP preluata…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca nu este de acord cu declaratiile contestatarilor ca a fost prima discutie serioasa si deschisa in PSD.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, la Neptun, ca nu este de acord cu supararea Gabrielei Firea la adresa lui Carmen Dan, dar o intelege, sustinand ca presa este de vina ca a redat gresit unele declaratii din care ar fi reiesit ca este acuzat prefectul, adica omul apropiat de Firea.