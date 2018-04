Autocarul echipei Manchester City a fost atacat de fanii lui Liverpool / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola avertizeaza Liverpool. Antrenorul echipei Manchester City ramane increzator in calificarea in semifinalele Ligii Campionilor, chiar daca formatia sa a fost invinsa categoric de Liverpool, scor 0-3, in prima mansa a sferturilor de finala. Tehnicianul spaniol, in varsta de 47 de ani, sustine…

- Liverpool a facut un pas enorm spre semifinalele Ligii Campionilor. "Cormoranii" i-au distrus pe teren propriu pe "șeicii" de la Manchester City in partida tur din sferturile Ligii Campionilor, scor 3-0.

- Incidente șocante au avut loc cu o ora inainte de startul meciului dintre Liverpool și Manchester City, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Autocarul care transporta jucatorii lui Manchester City pe Anfield Road a fost atacat cu brutalitate de huliganii lui Liverpool, care și-au varsat…

- LIVERPOOL - MANCHESTER CITY in CHAMPIONS LEAGUE. ONLINE STREAM TELEKOM SPORT - VIDEO. Liverpool, locul 3 in Premier League, o va intalni pe conationala Manchester City, liderul clasamentului, miercuri, in turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, de la 21:45, LIVE VIDEO pe TELEKOM SPORT.…

- Antrenorul spaniol Oscar Garcia paraseste conducerea tehnica a echipei Olympiacos Pireu dupa numai trei luni de la preluarea functiei, informeaza AFP."Am decis, cu acordul clubului, sa pun capat colaborarii noastre pentru a da suficient timp echipei in pregatirea sezonului viitor", a declarat…

- Razboiul dintre fanii CSA Steaua și cei de la FCSB a ajuns la un nou nivel. Suporterii echipei din Liga a 4-a s-au razbunat dur pe unul dintre sponsorii formației lui Gigi Becali. Pe 1 aprilie, jucatorii de la FCSB au participat la un eveniment organizat de unul dintre sponsori, Kia. La eveniment, producatorul…

- Cornel Dinu a explicat cum se implica Mircea Lucescu la Dinamo. Administratorul clubului din șoseaua Ștefan cel Mare vrea sa se implice serios in proiectul fanilor pentru preluarea clubului Dinamo. ”Procurorul” isi doreste sa-i atraga langa el pe Mircea Lucescu si Ion Tiriac, nume care ar oferi garantii…

- Ionel Danciulescu este, incepand de miercuri, noul director general al FC Dinamo Bucuresti. Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel…

- Dupa Real Madrid, Liverpool, Manchester City și Juventus Torino a venit randul echipelor FC Sevilla și AS Roma sa acceada in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Gruparea spaniola FC Sevilla a produs surpriza marți seara și s-a impus cu ...

- Antrenorul echipei AS Roma, Eusebio Di Francesco, s-a aratat foarte multumit de jocul facut de elevii sai, care au obtinut calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa 1-0 cu Sahtior Donetk, marti seara, in returul optimilor de finala, afirmand la finalul partidei ca si-a…

- Tehnicianul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a fost amendat cu 20.000 de lire sterline deoarece acesta a purtat un simbol politic catalan la meciuri, in semn de sustinere fata de patru oficiali catalani incarcerati in Spania. De asemenea, FA i-a acordat si un avertisment tehnicianului spaniol…

- "Conducerea ERT 3 condamna energic invadarea sediului sau de catre suporterii unei echipe de fotbal, in timpul unei emisiuni in direct. Ei s-au comportat intr-o maniera profund nedemocratica, departe de spiritul sportiv", a reactionat postul respectiv.Huliganii, care au parasit apoi sediul…

- Scandal in Franta, inaintea meciului Paris Saint-Germain – Real Madrid din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Suporterii fracezi au generat haosul, noaptea trecuta, in fata hotelului in care Crstiano Ronaldo si sunt cazati.

- Fanii echipei Almirante Brown, nemultumiti de o serie de infrangeri inregistrate de formatia din liga a treia argentiniana, au atacat locuinta presedintelui clubului, Antonio Argento, tragand cateva gloante catre aceasta, si au incendiat o masina, a anuntat politia locala, luni, potrivit Reuters.…

- Manchester City a umilit Arsenal pe „Emirates”, scor 3-0, intr-un meci restanța din cadrul rundei a XXVIII-a din Premier League. La trei zile dupa finala Cupei Ligii Angliei, pe care a tranșat-o in favoarea sa cu 3-0, formația pregatita de Pep Guardiola a predat inca o lecție de fotbal adevarat celor…

- Teodor Birț, președintele de la FC Hermannstadt, e șeful piețelor din Sibiu. Eugen Huțu a fost primul. Președintele gruparii FC Hermannstadt din Liga a 2-a a ajuns in fotbal direct din piața. Mai exact, Teodor Birț, care a reușit prmovarea echipa din L4 in L2 și e cu un pas in L1, este șeful piețelor…

- Titlul de campion al Angliei este "mult mai important" pentru echipa engleza de fotbal Manchester City decat castigarea Ligii Campionilor, a estimat miercuri antrenorul "cetatenilor", Pep Guardiola, citat de AFP. "Ne batem pentru trofeul de departe cel mai important al sezonului, Premier…

- FC Dinamo Bucuresti si antrenorul principal Vasile Miriuta au decis, pe cale amiabila, incheierea raporturilor contractuale. Noul antrenor al echipei din Soseaua Stefan cel Mare este Florin Bratu, anunta clubul "alb-rosu", intr-un comunicat. Florin Bratu (38 de ani), a fost ultima oara ultima…

- Campania "Athletic in lumeldquo; duce numele si imaginea echipei constantene de baschet masculin in diverse puncte de atractie turistica de pe glob Foarte activi la capitolele imagine, promovare, comunicare, marketing si relatie cu publicul, cei de la BC Athletic au demarat si o campanie prin care suporteri…

- Stadionul "Portulldquo; din Constanta gazduieste sambata, 24 februarie, meciul amical dintre SSC Farul Constanta locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a si Academia Rapid Bucuresti locul trei in Liga a 4 a Bucuresti , urmase ale defunctelor FC Farul si Rapid. Partida incepe la ora 14.00, iar de la…

- Surpriza de proporții in Cupa Angliei. Manchester City a fost eliminata din competiție de o echipa din liga a treia valorica din Albion, Wigan Athletic. Echipa lui Pep Guardiola a fost invinsa cu scorul de 0-1.

- Atacantul Sergio Aguero a lovit un fan al echipei Wigan, care a intrat pe teren dupa meciul cu Manchester City, scor 1-0, din optimile de finala ale Cupei Angliei.Aguero nu a mers la vestiare imediat dupa fluierul final si a lovit un fan, care a intrat pe teren si se bucura de victoria echipei…

- Suporterii echipei Real Madrid au profitat de meciul tur cu PSG (3-1) din optimile Ligii Campionilor la fotbal, pentru a arbora un banner gigantic cu tenismanul Rafael Nadal, nr. 1 ATP, un infocat suporter al echipei lui Zinedine Zidane, relateaza AFP.In centrul imensului banner, Nadal apare…

- Juventus Torino a incheiat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Tottenham Hotspur, in prima mansa a optimilor de finala a Ligii Campionilor, in timp Manchester City a invins FC Basel in deplasare, scor 4-0.

- Manchester City a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a surclasat formatia elvetiana FC Basel cu scorul de 4-0 (3-0), in deplasare, in prima mansa din optimile de finala. Golurile echipei antrenate de Pep Guardiola au fost marcate…

- Stadionul lui Juventus a fost plin la partida tur cu Tottenham din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Fanii torinezi au realizat o coregrafie de excepție, pe tot stadionul. "Impreuna" și "Credem" au fost mesajele afișate la tribuna a II-a și la peluza. Drapelul Italiei format din stegulețe de celofan…

- Astazi au loc primele doua optimi de finala ale Ligii Campionilor. FC Basel - Manchester City și Juventus - Tottenham pot fi urmarite in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport. Guardiola continua drumul spre trofeu Manchester City a caștigat categoric grupa F a Ligii…

- Brazilianul Marcelo, fundasul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a afirmat ca starul echipei Paris Saint-Germain, compatriotul sau Neymar, "s-ar integra" perfect in cadrul clubului madrilen, precizand ca este convins ca cel mai scump jucator al lumii "va evolua" intr-o zi la castigatoarea ultimelor…

- Pep Guardiola l-a ironizat pe Gary Neville, care l-a criticat pe managerul lui Manchester City ca nu a folosit decat 6 rezerve la meciul cu Burnley Etapa trecuta, City a facut 1-1 la Burnley, Guardiola trecand doar 6 nume pe banca. Accidentarile nu i-au mai lasat jucatori pentru lista rezervelor. Și…

- Clubul Liverpool l-a transferat pe columbianul Anderson Arroyo, in varsta de 18 ani, de la Fortaleza CEIF, pe care l-a imprumutat apoi in Segunda Division, la Mallorca, informeaza lequipe.fr. Component al nationalei under 20 a Columbiei, Arroyo este un promitator fundas lateral. El a debutat in prima…

- A murit Edwin Jackson, aparatorul echipei de fotbal american Indianapolis Colts. Aa incetat din viata la varsta de 26 ani, in urma unui accident rutier produs duminica. Jackson calatorea la bordul unui vehicul Uber, pe o autostrada din Indiana, in momentul in care a inceput sa se simta rau si i-a cerut…

- Costel Pantilimon a ajuns in liga a doua engleza si va evolua pana in vara la Nottingham Forest, singura echipa care are in palmares mai multe trofee ale Ligii Campionilor decat titluri naționale. Florin Andone si Costel Pantilimon, TEST INEDIT in cantonamentul Nationalei VIDEO In acest…

- Fundașul central al lui Athletic Bilbao, Aymeric Laporte, este foarte aproape de un transfer la Manchester City. Laporte este dorit de antrenorul "cetațenilor", Pep Guardiola, care il considera unul dintre cei mai tineri promițatori fundași din La Liga. ...

- ENGIE reinnoieste parteneriatul cu CSM București pentru susținerea performanțelor handbalului feminin si a Centrului de Copii si Juniori din cadrul clubului. Valoarea financiara a parteneriatului se situeaza la nivelul celei de anul trecut, respectiv de 280.000 euro. Handbalul feminin continua sa fie…

- Echipa Arsenal Londra s-a calificat in finala Cupei Ligii engleze de fotbal, invingand pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Chelsea, campioana en titre a Angliei, intr-o partida din mansa secunda a semifinalelor competitiei, disputata miercuri seara. Oaspetii au deschis scorul…

- Manchester City s-a calificat in finala Cupei Ligii engleze la fotbal dupa victoria obtinuta in fata modestei Bristol, cu scorul de 3-2, marti seara, in returul semifinalelor. Invingatoare cu 2-1 in meciul tur, echipa antrenata de Pep Guardiola, care obtine calificarea intr-o finala pentru prima oara…

- In prim-plan in etapa din acest week-end in Premier League este meciul dintre Liverpool si Manchester City, programat duminica pe stadionul Anfield. Este un meci al orgoliilor inainte de orice, iar Manchester City poate profita de forma sa excelenta din acest sezon pentru a schimba istoria: daca va…

- Arsenal Londra il schimba pe Arsene Wenger cu italianul Carlo Ancelotti. Arsenal are inca un sezon slab sub comanda lui Arsene Wenger și șefii londonezilor au decis ce fanii așteptau inca de acum cațiva ani: sa-l schimbe pe antrenorul francez. „Tunarii” s-ar fi ințeles deja cu inlocuitorul francezului,…

- Manchester City domina Premier League, dar Pep Guardiola continua sa faca transferuri importante. Jurnalistul Gianluca DiMarzio anunța ca Manchester City și atacantul chilian Alexis Sanchez au ajuns la un acord. Varful de 29 de ani mai are 6 luni de contract cu Arsenal și din vara va juca la formația…

- Echipa de fotbal Manchester City, liderul autoritar din Premier League, s-a calificat sambata in saisprezecimile de finala ale Cupei Angliei, dupa ce a trecut cu 4-1 acasa de alta formatie din prima divizie, Burnley. City a castigat mai greu decat o arata scorul. Burnley a condus prin…