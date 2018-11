Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei Piatra-Neamt vrea sa infiinteze sase statii de reincarcare pentru vehicule electrice si a depus in acest sens un proiect de finantare la Agentia de Protectie a Mediului, se arata intr-un comunicat de presa remis, AGERPRES, de municipalitatea pietreana. Proiectul este in valoare…

- Enel X Romania, divizia de servicii a producatorului și furnizorului italian de energie electrica Enel, a anunțat cel mai mare plan de dezvoltare pentru infrastructura pentru mașini electrice in Romania. Compania iși propune sa dezvolte in Romania o rețea de 2.500 de puncte de incarcare pentru mașini…

- Romanii vor putea achizitiona autovehicule hibrid, autovehicule electric hibrid sau autovehicule pur electrice, chiar daca detin un automobil, potrivit unui proiect de act normativ care modifica programul „Prima Masina”. Autoritatile sustin ca doresc innoirea parcului auto si cresterea vanzarilor. Persoanele…

- In luna iulie a acestui an, municipiul Sfantu Gheorghe era primul oraș din județ care se putea lauda cu o stație de incarcare rapida a autoturismelor electrice. Stația destinata deținatorilor de autovehicule cu motoare electrice și hibrid a fost inaugurata in fața hotelului Park, din centrul orașului.…

- Violeta Stoica Titlul pare o gluma proasta, la doua saptamani de cand un autobuz dintre cele mai “varstnice”, marca Ikarus, ale societații de transport public Transport Calatori Express s-a rupt in doua chiar la burduf, intre stațiile din cartierul ploieștean Mihai Bravu. Reprezentanții municipalitații…

- Statii de alimentare a automobilelor electrice instalate pe principalele trasee urbane, palmieri solari de generare a energiei electrice din surse regenerabile, statii de colectare a PET-urilor, platforma online de participare civica a chisinauienilor, sunt cateva din activitatile ce vor fi realizate…

- Primaria București a scos la licitație un contract de circa 60.000 de euro pentru instalarea unor stații de incarcare a vehiculelor electrice. Proiectul prevede montarea a 7 stații de incarcare in parcarile noi ce vor fi construite in Sectorul 4, potrivit site-ului profit.ro. In documentele procedurii…