Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane si au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, relateaza AFP citat de Agerpres.roTreisprezece oameni si au pierdut viata. Imi pare foarte rau, a declarat…

- Un autocar cu 47 de pasageri, intre care 31 de copii, s-a rasturnat, sambata dimineata,pe o autostrada in apropiere de orașul Kaluga din vestul Rusiei, au anunțat autoritațile locale, informeaza agenția de știri Tass, potrivit Mediafax.In urma accidentului, cel puțin șapte persoane au decedat,…

- ​Cel puțin 19 persoane au murit în urma unor explozii cauzate de doua bombe la o biserica din Filipine, printre victime aflându-se civili și reprezentanți ai forțelor de ordine. Exploziile au avut loc în timpul slujbei religioase, pe o insula din sudul…

- Cel putin doua persoane au murit si 30 au fost ranite luni in urma unei explozii cu bomba in apropiere de intrarea intr-un centru comercial din sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, relateaza Associated Press.

- Cel putin trei turisti vietnamezi si un ghid egiptean au murit, iar alti 11 oameni au fost raniti, vineri, in urma unei explozii ce a vizat un autocar turistic ce se afla la mai putin de patru kilometri de piramidele de la Giza, au informat autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte 12 au fost ranite dupa o explozie care a afectat un autocar turistic ce se afla in zona Giza, in apropierea piramidelor din Egipt, informeaza Russia Today.

- Un tren a intrat intr-un autocar ce transporta mai multi elevi de liceu, vehiculul fiind despicat in doua in urma impactului produs vineri langa Nis, in sudul Serbiei, au anuntat autoritatile, precizand ca cinci persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite, informeaza postul BBC News online.

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise, iar alte 70 ranite, in urma unei explozii provocate in apropierea unui salon de nunți din capitala afgana Kabul, a informat marți Ministerul de Sanatate, relateaza site-ul agenției Reuters.Cauza exploziei nu a fost stabilita inca, scrie mediafax.ro.…