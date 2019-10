Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO. Autocar in flacari pe autostrada Transilvania, pe sensul de mers Gilau-Turda. 20 de pasageri s-au autoevacuat Autocar in flacari pe autostrada Transilvania, pe sensul de mers Gilau-Turda. 20 de pasageri s-au autoevacuat Un autocar in care se aflau 20 de pasageri a luat foc, duminica…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Aiud: Doua persoane ranite dupa o coliziune intre doua autoturisme, din cauza unei neacordari de prioritate ACCIDENT rutier la Aiud: Doua persoane ranite dupa o coliziune intre doua autoturisme, din cauza unei neacordari de prioritate La data de 28 septembrie 2019, in…

- Furtuna tropicala Imelda a adus ploi torentiale in zona Houston, statul Texas, provocand moartea a cel putin doua persoane, in timp ce salvatori in barci au scos sute de persoane din masini inghitite de ape, aeroportul international din Houston a anulat curse si zeci de mii de

- Accident rutier grav in aceasta dupa-amiaza, care s-a soldat cu mai multe victime. Doua autoturisme s-au ciocnit intre localitațile Coșteiu și Țipari, incident in urma caruia au rezultat cinci victime, una dintre acestea fiind incarcerata intre fiarele mașinii. Vina pentru producerea accidentului o…

- La data de 12 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au fost sesizati prin apelul 112 de un barbat, din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, despre faptul ca o mașina a luat foc in trafic, pe raza comunei Scoarța. ”La fata locului s-a deplasat echipa operativa care…