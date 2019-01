Autocar în flăcări în Olt, pasagerii au fost evacuaţi pe geam VIDEO Un autocar in care se aflau 12 persoane a fost cuprins de flacari, vineri, dupa ora pranzului, pe Drumul Județean 546, intre Slatina și Brebeni. Din fericire, nu sunt persoane ranite.

Șoferul, care a observat la timp incendiul, a reușit sa sparga o parte dintre geamurile autovehiculului pentru a se autoevacua impreuna cu pasagerii. Pompierii din cadrul ISU Olt intervin la fața locului pentru a lichida incendiul care a cuprins in totalitate autocarul și a stabili cauza care a dus la izbucnirea acestuia. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

